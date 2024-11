DEZERTが、10月20日に開催した<DEZERT Presents 【This Is The “FACT”】 TOUR 2024 VS Sadie>のアンコールセッションの映像を公開した。<DEZERT Presents 【This Is The “FACT”】 TOUR 2024>は、12月27日に初の日本武道館公演を控えたDEZERTが、lynch.、Sadie、MUCCという3組の先輩バンドのホームに乗り込み、対バンを行うツーマンツアーである。2公演目のVS Sadie は10月20日にSadieの本拠地である大阪・BIGCATで開催された。

そのアンコールセッションでは、DEZERTメンバーにSadieの真緒(Vo)・美月(G)・剣(G)が加わり、Sadieの「サイコカルチャー」・「迷彩」とDEZERTの「「殺意」」を演奏した。その中から「サイコカルチャー」と「「殺意」」の映像が、YouTubeにて公開された。

ライブ情報

◆<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>

2024年12月27日(金)日本武道館

チケット等詳細:https://dezert-budokan.com/



◆<DEZERT Presents 【This Is The “FACT”】 TOUR 2024 VS MUCC>

2024年11月15日(金)Zepp Shinjuku

チケット等詳細:https://www.dezert.jp/live_information/detail/13279

◆<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>2024年12月27日(金)日本武道館チケット等詳細:https://dezert-budokan.com/◆<DEZERT Presents 【This Is The “FACT”】 TOUR 2024 VS MUCC>2024年11月15日(金)Zepp Shinjukuチケット等詳細:https://www.dezert.jp/live_information/detail/13279

リリース情報

傑作音源集『絶対的オカルト週刊誌』発売中

配信リンク:https://lnk.to/occultmagazine

詳細:https://www.dezert.jp/discography/detail/3395/

傑作音源集『絶対的オカルト週刊誌』発売中配信リンク:https://lnk.to/occultmagazine詳細:https://www.dezert.jp/discography/detail/3395/

関連リンク

◆DEZERT<NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>特設サイト

◆DEZERT オフィシャルサイト

◆Sadie オフィシャルサイト

◆DEZERT<NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>特設サイト◆DEZERT オフィシャルサイト◆Sadie オフィシャルサイト

DEZERT・千秋(Vo)にとって、人生で初めてライブを観たバンドがSadieだったということもあり、思い入れの強さはもちろん、“憧れ”だけで終わらせない両バンドの熱い演奏・パフォーマンスが繰り広げられた。ここでもまた2バンドの繋がりの強さを感じる、アンコールセッションの演奏となった。DEZERTとSadieの“愛”の繋がりを、ぜひ映像でも体感してほしい。DEZERT初の武道館公演<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>は、プレイガイド先行受付中となっている。こちらもぜひ早めにチェックしてほしい。