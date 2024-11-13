MAXが、3年ぶりとなる38thシングル「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」を本日11月13日に発売、配信開始した。

◆「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」MV

MAXは来年の2025年にデビュー30周年を迎えるが、その記念すべき一年の足がかりとして、本作には新曲4曲が収録されている。

表題曲「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」は、“これぞMAX！”というようなパワフルでダンサブルな楽曲。コレオグラファーにKenを迎え、年々進化しているパフォーマンスを存分に見せるべくカッコ良く、かつ上品に仕上げたダンスはMAX史上最も激しい振付となっている。

M2「Midnight Lover」とM3「Revival Bubble」は、MAXの代名詞でもあるユーロビート。日本の作家とタッグを組み、オリジナルのユーロビートとなっており、曲調に合わせて誰しもがノレるようなパーティーチューンに仕上がっている。M4の「Lovin' Me」は今の彼女たちの等身大の気持ちを表現した歌詞をノリの良い、明るくポップなサウンドで表現した一曲。

1枚通じて異なる雰囲気を楽しめる仕上がりの作品だ。



38thシングル「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」

2024年11月13日（水）発売
購入：https://avex.lnk.to/NewSG_pkg

◼︎CD
品番：AVCD-98175
価格：\2,200（税抜\2,000）

収録内容
[CD]
01. BOOM BOOM BOMB-BA-YEA
02. Midnight Lover
03. Revival Bubble
04. Lovin' Me

◼︎CD+Blu-ray
品番：AVCD-98174/B~C
価格：\11,000（税抜\10,000）

収録内容
[CD]
01. BOOM BOOM BOMB-BA-YEA
02. Midnight Lover
03. Revival Bubble
04. Lovin' Me

[Blu-ray - 1]
01.「MAX LIVE CONTACT 2022〜Fantastic Journey〜」LIVE Movie
02.「MAX LIVE CONTACT 2023 〜FANTASIA〜」LIVE Movie

[Blu-ray - 2]
01.「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」Music Video
02.「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」Behind the Scenes

・CD購入者特典
汎用特典：ポストカード(全1種)
mu-mo SHOP：告知ポスター　※ランダムサイン入り

◆MAX オフィシャルサイト