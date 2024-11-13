MAX、3年ぶりシングル発売。史上最も激しい振付の表題曲MVも公開
MAXが、3年ぶりとなる38thシングル「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」を本日11月13日に発売、配信開始した。
◆「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」MV
MAXは来年の2025年にデビュー30周年を迎えるが、その記念すべき一年の足がかりとして、本作には新曲4曲が収録されている。
表題曲「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」は、“これぞMAX！”というようなパワフルでダンサブルな楽曲。コレオグラファーにKenを迎え、年々進化しているパフォーマンスを存分に見せるべくカッコ良く、かつ上品に仕上げたダンスはMAX史上最も激しい振付となっている。
1枚通じて異なる雰囲気を楽しめる仕上がりの作品だ。
38thシングル「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」
購入：https://avex.lnk.to/NewSG_pkg
◼︎CD
品番：AVCD-98175
価格：\2,200（税抜\2,000）
収録内容
[CD]
01. BOOM BOOM BOMB-BA-YEA
02. Midnight Lover
03. Revival Bubble
04. Lovin' Me
◼︎CD+Blu-ray
品番：AVCD-98174/B~C
価格：\11,000（税抜\10,000）
収録内容
[CD]
01. BOOM BOOM BOMB-BA-YEA
02. Midnight Lover
03. Revival Bubble
04. Lovin' Me
[Blu-ray - 1]
01.「MAX LIVE CONTACT 2022〜Fantastic Journey〜」LIVE Movie
02.「MAX LIVE CONTACT 2023 〜FANTASIA〜」LIVE Movie
[Blu-ray - 2]
01.「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」Music Video
02.「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」Behind the Scenes
・CD購入者特典
汎用特典：ポストカード(全1種)
mu-mo SHOP：告知ポスター ※ランダムサイン入り
◆MAX オフィシャルサイト