¥¥ó¥×¥ê¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖWOW¡×MV¸ø³«
¡¡King ¡õ Prince¤¬¡¢12·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ê¥¨¥é¡Ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖWOW¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦13Æü¸á¸å8»þ30Ê¬¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¥¥ó¥×¥êºÇ¿·MV¤¬¸ø³«
¡¡¡ÖWOW¡×¤ÎMV¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ØRe:ERA·×²è¡Ù¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¡£¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¼ýÏ¿¶Ê¿ôÊ¬¤ÎÁ´16ÂÎ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²Ê³Ø¼Ô¤ËÊ±¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖWOW¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»°±ºÂçÃÎ¤ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëUTA»á¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¹â¶¶¤È¤Î¥³¥é¥ÜÀ©ºî¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤â»°±º¤È¹â¶¶¤¬¶¦Æ±¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢±ÊÀ¥¥½¥í¶Ê¡ÖÀ÷¤ß¡×¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¤ÈA¤§! groupÀµÌçÎÉµ¬¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¶¶¥½¥í¶Ê¡ÖPOPSTAR in the KINGDOM¡×¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈSKY-HI»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ß¡¼¥Ä¥¬¡¼¥ë¡×¤Ï4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈ×¼ýÏ¿¤Î¡ÖHarajuku¡×¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈMega Shinnosuke»á¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖOdyssey¡×¤Ï¹â¶¶¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢King ¡õ Prince¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¹â¤Þ¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë²Ú»²²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë½¨°ï¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¥¥ó¥×¥êºÇ¿·MV¤¬¸ø³«
¡¡¡ÖWOW¡×¤ÎMV¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ØRe:ERA·×²è¡Ù¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¡£¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¼ýÏ¿¶Ê¿ôÊ¬¤ÎÁ´16ÂÎ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²Ê³Ø¼Ô¤ËÊ±¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ß¡¼¥Ä¥¬¡¼¥ë¡×¤Ï4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥ÉÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈ×¼ýÏ¿¤Î¡ÖHarajuku¡×¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈMega Shinnosuke»á¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖOdyssey¡×¤Ï¹â¶¶¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢King ¡õ Prince¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¹â¤Þ¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë²Ú»²²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë½¨°ï¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£