¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¡É¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤µ¤ó¤Ï11·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¡×¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤Åê¹Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤¡¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥¬¥ÍÈþ¿Í¡×¤È¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤Åê¹Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤È±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Â·»¤ÎºÊ¤È¶¦¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ãå¤°¤ë¤ß¤Ë¥á¥¬¥Í¤òÃåÍÑ¤·¤¿2¿Í¡£¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¿È¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
²áµî¤Ë¤â¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼Â·»¤ÎºÊ¤È¤Î¼Ì¿¿¤òInstagram¤Ç¸ø³«¡£10·î14Æü¤Ë¤â¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤È¡×¡Ö¸å¤í¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¹¾Ð¾Ð¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)