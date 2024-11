宇宙刑事ファンよ、集結の時が来た! ハンズ大宮店にて11月15日より、「宇宙刑事シリーズPOP UP STORE in 大宮」が開催されることが決定!マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営しているクレイジーバンプより、2024年11月15日(金)〜12月15日(日)の期間でハンズ大宮店にて「宇宙刑事シリーズPOP UP STORE in 大宮」が開催されることが発表された。

1980年代にテレビ朝日系列で放映され絶大な人気を博した、東映のまったく新しい特撮ヒーロー『宇宙刑事シリーズ』。誰もが真似した変身プロセス、誰もが歌った熱い主題歌、そして誰もが学んだゼロコンマ以下の概念。バビロス号からプラズマブルーエネルギーを浴びて、11月15日(金)より『宇宙刑事シリーズPOP UP STORE in 大宮』の開催が決定した。ではその中身を説明しよう!今回は『宇宙刑事シリーズ』として『宇宙刑事ギャバン』『宇宙刑事シャリバン』『宇宙刑事シャイダー』の3作品を取り上げた特別企画として開催される。会場内は宇宙刑事シリーズをイメージした、胸のエンジンに火がつく演出が盛り沢山。熱い思いを抱くことだろう。そして今回のPOP UP STOREのために新たにデザインされた、Tシャツやキャップなどの定番アパレルアイテムはもちろん、人気のアクリルスタンド、キーホルダー、ステッカーや缶バッジなどのコレクターズアイテムが、グランドバースの増幅システムにスパーク!!「宇宙刑事ギャバンが、コンバットスーツを蒸着するタイムは僅か0.05秒にすぎない。」というOA当時「すげええ!!」と胸を熱くした台詞をプリントした手ぬぐいや、ギャバンやシャリバン、シャイダーのフェイスがデザインされたピンバッジなど、ファン垂涎のアイテムをどうぞお見逃しなく!購入特典もご用意されており、イベント開催期間中、店頭またはONLINE STOREで「宇宙刑事シリーズ関連商品(一部除く)」のご購入5000円(税込)毎に1枚、「VHS風ステッカー」をプレゼント。店頭では絵柄をお選びいただくことが可能で、なくなり次第終了となるのでご注意を。宇宙刑事シリーズファンは大宮に集結だ!みんなで蒸着! 赤射! 焼結! (ここまで0.05秒!)(C)東映