OH MY GIRL ヒョジョン、人気ラジオ番組「ボリュームを上げて」のDJに抜擢！11月25日よりスタート

OH MY GIRLのヒョジョンがDJに抜擢された。13日、所属事務所のWMエンターテインメントは「ヒョジョンがKBSラジオ クールFM(首都圏周波数FM 89.1MHz)の『ボリュームを上げて』のDJに抜擢された」と明らかにした。ヒョジョンは、所属事務所を通じて「私の名前がついた冠番組のDJになったなんて信じられず、不思議な気持ち」と明かしながら「いつもラジオという媒体が与えてくれる物語のパワーが好きだった。緊張していた1日の仕事を終えて、明日のために安らぎを届ける8時の友達になりたい」と感想を伝えた。

韓国で毎日午後8時より放送される「ボリュームを上げて」は、1995年に始まったKBSラジオの代表番組で、イ・ボン、MayBee、チェ・ガンヒ、ユ・インナ、カン・ハンナなど、人々の記憶に残るスターDJを輩出してきた。ヒョジョンはキム・チョンハの後を継ぎ、音楽の専門性とバラエティ的な面白さを加えて、リスナーとコミュニケーションを取る予定だ。「ボリュームを上げて」のオ・グィナプロデューサーは「ヒョジョンの明るいエネルギーと多様な世代を網羅する魅力が、クールFMの活力になるだろう」と伝え、新しいパーソナリティへの期待を表した。2015年にOH MY GIRLのリーダー兼リードボーカルとしてデビューしたヒョジョンは、1stミニアルバム「OH MY GIRL」で活動を開始。その後、「Secret Graden」「5th Season」「Nonstop」「Dun Dun Dance」などのヒット曲をリリースし、大きく愛された。また。彼女はKBS 2TVの番組「新商品販売-ピョンストラン」をはじめ、様々なバラエティ番組のMCを務めた経験もある。「OH MY GIRL ヒョジョンのボリュームを上げて」は、25日午後8時に放送がスタートする。KBSクールFM(首都圏周波数FM 89.1MHz)と、ラジオアプリ「KBS KONG」「KBS+」を通じて聞くことができる。