BTS、大ヒット曲「DNA」のMV再生回数が16億回を突破！通算3本目

BTS(防弾少年団)が新たな記録を作った。本日(13日)、所属事務所によるとBTSが2017年9月に発表した「LOVE YOURSELF 承“Her”」のタイトル曲「DNA」のミュージックビデオのYouTube再生回数がこの日の午前3時30分ごろに16億回を突破した。これにより「Dynamite」「Boy With Luv(Feat. Halsey)」に続き、16億回突破のミュージックビデオを計3本手にすることになった。

「DNA」は青春の初々しく、覇気溢れる愛を表現した曲だ。「僕たち2人は生まれる前から運命的に絡んでおり、DNAから一つだった」というメッセージがエレクトロポップサウンド、アコースティックギターの音と調和して、初恋に落ちた少年たちの姿をユニークに表現している。中毒性のある口笛で始まるミュージックビデオは、仮想現実と宇宙空間を行き来する場面転換で注目を集めた。BTSは「DNA」を含め、再生回数が億単位のミュージックビデオを計39本も保有している。18億回の「Dynamite」、「Boy With Luv (Feat. Halsey)」、14億回の「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」、13億回の「IDOL」、12億回の「FAKE LOVE」、9億回の「Blood Sweat&Tears」「Butter」、7億回の「FIRE」「DOPE」「Save ME」、6億回の「Permission to Dance」「ON」キネティックマニフェストフィルム、5億回の「Not Today」「Spring Day」「Life Goes On」、「Black Swan」、4億回の「Boy In Luv」、3億回の「ホルモン戦争」、「ON」「No More Dream」、2億回の「I NEED U」「Dynamite(Choreography ver.)」「Dynamite(B-side)」「一日だけ」「Yet To Come(The Most Beautiful Moment)」もある。また、「Danger」「We are bulletproof PT.2」「RUN」「Serendipity」「Singularity」「IDOL(Feat. Nicki Minaj)」「I NEED U(Original ver.)」「Ego」「Interlude : Shadow」「Epiphany」「N.O」「Butter(Hotter Remix)」「Boy With Luv(feat. Halsey)(‘ARMY With Luv' ver.)」は1億回を突破した。