¸µÂçÁêËÐÎÏ»Î¡¢¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¤Ë¡È·ã»÷¡É¤ÈÏÃÂê¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿w¡×¤¯¤ê¤½¤Ä²á¤®¤Æ»ëÄ°¼ÔÁûÁ³
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ13Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¤Ë¡È·ã»÷¡É¤Î¸µÎÏ»Î
¡¡ÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¸µËëÆâÎÏ»Î¤ÎÉ÷ËÆ¤¬¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¤Ë¡È·ã»÷¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿w¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ê¿À®16Ç¯¡Ê2004Ç¯¡Ë¸Þ·î¾ì½ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¸µÁ°Æ¬¤Î¼ã¥Î¾ë¡£»ÍÆüÌÜ¡¢ABEMA¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¼ã¥Î¾ë¤Ï¡¢ËëÆâÁ°È¾Àï½ªÎ»¸å¡¢¡ÈÁ°È¾¤Î°ìÈÖ¡É¤È¤·¤ÆÁ°Æ¬½½¸ÞËçÌÜ¡¦°¤ÉðÑî¡Ê°¤Éð¾¾¡Ë¤¬Á°Æ¬½½»°ËçÌÜ¡¦¾ÅÆîÇµ³¤¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç²¼¤·¤Æ4Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¼èÁÈ¤òÁª¤Ó¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤¹¤ë¼ã¥Î¾ë¤¬²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤È¡¢Ë·¼çÆ¬¤Î°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤«¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Öß·Éô¤ä¤ó¡×¡Öß·Éô¤Ãw¡×¡Öß·Éô¤Ë»÷¤Æ¤ëww¡×¤È¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Â³½Ð¡£¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¬¥Áß·Éô¡×¡Öß·Éô¤Î¤ª¤È¤ó¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿w¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Ê¤ªß·Éô¤Ïºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô½Ð¿È¡¢1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î38ºÐ¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¡¦ÂÎ½Å83¥¥í¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¼ã¥Î¾ë¤Ï²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô½Ð¿È¡¢1973Ç¯À¸¤Þ¤ì51ºÐ¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÂÎ³Ê¤Ï¿ÈÄ¹191¥»¥ó¥Á¡¦ÂÎ½Å 156.5¥¥í¤Èß·Éô¤è¤ê°ì²ó¤ê°Ê¾åÂç¤¤¤¡£
¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë