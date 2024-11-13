¥¿¥Ë¥¿¡¢¡ÖTHE KING OF FIGHTERS¡×¤È¥³¥é¥Ü¡¡¡ÖKOF ¡ì98¡×¤¬¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëÂÎÁÈÀ®·×
ÂÎ½Å·×¤Ê¤É¤Î·×Â¬´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¿¥Ë¥¿¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢SNK¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡ÖTHE KING OF FIGHTERS¡Ê¥¶¡¦¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢KOF¡Ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¼þÇÈ¿ôÂÎÁÈÀ®·×THE KING OF FIGHTERS¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¼õÃíÀ¸»º¤ÇÈ¯Çä¡£2024Ç¯11·î7Æü¤«¤éÆ±¼Ò¤Î¶ÈÌ³ÍÑÂÎÁÈÀ®·×¥µ¥¤¥È¤Ç¼õÉÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
ÂÎÁÈÀ®·×Â¬¤ò¹Ô¤¦¤È¥×¥ì¥¤²ÄÇ½
Æ±¥²¡¼¥à¤ÎÈ¯Çä30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡£¥¿¥Ë¥¿¤Î¶ÈÌ³ÍÑÂÎÁÈÀ®·×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖMC-980A-N plus¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¡ÖKOF '98¡×¤¬¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎÁÈÀ®·×Â¬¤ò¹Ô¤¦¤È¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¤ò·ò¹¯ºî¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²Á³Ê¤Ï220Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö3D¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜÊâ¿ô·×NEOGEO¥â¥Ç¥ë¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²¹¼¾ÅÙ·×¡×¡ÊNEOGEO¤ÈKOF¤Î2¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤ò¡¢¥¿¥Ë¥¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3520±ß¡ÊÆ±¡Ë¡£