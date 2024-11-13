¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡ÙGENERATIONS¤È¡È°ìÈÌ¿Í¤ÎÊÉ¡É¡¡¥ß¥é¥¯¥ë¥³¥é¥ÜÏ¢È¯
¡¡20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡ÙGENERATIONS¥³¥é¥Ü2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤í¡ª¤ª¤â¤·¤í²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¿Í¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¡ßGENERATIONS¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¥³¥é¥Ü¤¬Ï¢È¯
¡¡GENERATIONS¿·ÂÎÀ©6¿Í¤Ç¤Î½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖGENERATIONS 2.0¡×¡£¤½¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±éÅöÆü¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î°ìÈÌ¿Í¤ÎÊÉ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äµÒÀÊ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Àø¤ó¤ÇÍµÈ¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡£GENERATIONS¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁ´°÷½¸·ë¤Ç¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤È¥ß¥é¥¯¥ë¥³¥é¥Ü¤òÏ¢È¯¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏLDH½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤âÂ³¡¹»²Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¡ßGENERATIONS¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¥³¥é¥Ü¤¬Ï¢È¯
¡¡GENERATIONS¿·ÂÎÀ©6¿Í¤Ç¤Î½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖGENERATIONS 2.0¡×¡£¤½¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±éÅöÆü¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î°ìÈÌ¿Í¤ÎÊÉ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äµÒÀÊ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Àø¤ó¤ÇÍµÈ¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡£GENERATIONS¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁ´°÷½¸·ë¤Ç¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤È¥ß¥é¥¯¥ë¥³¥é¥Ü¤òÏ¢È¯¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏLDH½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤âÂ³¡¹»²Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¡£