Ä«¥Þ¥Ã¥¯ÎäÅà¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡©¡¡XÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤â...¹Êó¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªÁá¤á¤Ë...¡×
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤¹¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡½¡½¡£¤³¤ó¤ÊÆâÍÆ¤òµ¤·¤¿Åê¹Æ¤¬X¤Ç³È»¶¤·¡¢¡Öº£ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯11·î11Æü¤ÎXÅê¹Æ¡£Ä«¥Þ¥Ã¥¯¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ËµÍ¤á¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä«¥Þ¥Ã¥¯¤ÏÎäÅà¤¹¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£11·î13Æü18»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë7Ëü8000·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢X¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ðÊóºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Öº£½µËöÀäÂÐ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°ìÊý¡¢°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±ÒÀ¸Åª¤ËÊÝ¾Ú½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤«ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Ä«¥Þ¥Ã¥¯¤òÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£±ÒÀ¸Åª¤ÊÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¹ÊóÉô¤Ï11·î13Æü¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê²óÅú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¸å¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªÁá¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ã¤Æ¡¢Çã¤Ã¤¿¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¹ØÆþ¸å¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªÁá¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£