¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡¡¹¥Ä´¡¦Ã¤¸Ê¤¬ÀèÀ©µ¾Èô¡ÖÆÈÆÃ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡£×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¦£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ý¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤¬½éÀï¤ò·Þ¤¨¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦·¬¸¶¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¾®±à¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£³ÈÖ¡¦Ã¤¸Ê¤¬º¸Íã¤Ø¤Îµ¾Èô¤òÊü¤Ã¤Æ»°Áö¡¦·¬¸¶¤¬ÀèÀ©¤ÎÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ã¤¸Ê¤Ï¶¯²½»î¹ç¡¦¥Á¥§¥³Àï¤Ç£²Àï¹ç·×£¸½ÐÎÝ£´ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤Ï½é²óÀèÆ¬¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢£²»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£¹Ç¯¤ÎÂè£²²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤òÀ©ÇÆ¡£º£Âç²ñ¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£