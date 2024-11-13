¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»ö¸Î¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Î°ìÊý¡ÈÌÈµöÊÖÇ¼¡É¤Ï2020Ç¯°Ê¹ß¸º¾¯¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»ö¸Î¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÎð¼Ô¤Î°ÜÆ°¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡¢Âç¼ê¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤ÎË· ÈþÀ¸»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î±¿Å¾Ç½ÎÏ¤ò²á¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤¬»ö¸Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼«¼çÅª¤ËÊÖÇ¼¤·¤¿65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¿ô¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤ò¥Ôー¥¯¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡¡Ë·ÈþÀ¸»Ò ½Ú¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡Ë
¡Ö2019Ç¯¤ËÅìµþ¤ÎÃÓÂÞ¤ÇÂç¤¤Ê»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ËÂçÊÑ°Õ¼±¤ä´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡2019Ç¯4·î¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÇÅö»þ87ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¡¢¿Æ»Ò2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢9¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¸©Æâ¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÌÈµöÊÖÇ¼¤Î¿ô¤Ï¤³¤Î2019Ç¯¤Ë²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡¡Ë·ÈþÀ¸»Ò ½Ú¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡Ë
¡Ö1¤Ä¤Ï³°½Ð¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â±¿Å¾¤¹¤ë´ü´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤â¸å²ó¤·¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÖÇ¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡¡Ë·ÈþÀ¸»Ò ½Ú¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡Ë
¡Ö¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤Î¸ºÊØ¡¢ºÇ¶á¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ÇÊØ¿ô¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¥Þ¥¤¥«ー¤ËÂå¤ï¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÏÊý¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡¡Ë·ÈþÀ¸»Ò ½Ú¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±¿Å¾¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤·¤Þ¤¿É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é±¿Å¾¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£É¬¤º¤·¤â¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¼«Ê¬¤ÇÀµ³Î¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬´í¤Ê¤¤¤è¡¢ºÇ¶á¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÃí°Õ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£¥Þ¥¤¥«ー¤ò±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê°ÜÆ°¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤òÃÏ°è¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¤¤¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤Î·ï¿ô¤ÏµîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ç39·ï¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¹âÎð¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬»ö¸Î¤ËÂÐ¤¹¤ë²á¼º¤¬½Å¤¤Âè°ìÅö»ö¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿·ï¿ô¤Ï19·ï¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¼«¼çÊÖÇ¼¤òÌÂ¤¦¿Í¤ä¡¢ÊÖÇ¼¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇº¤à²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö¡ô8080¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èá»´¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤´²ÈÂ²¤Ê¤É¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£