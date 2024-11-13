¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ö¤¦¤Þ¤Ã¡×Âç´¶·ã¡¡ÁÏ¶È180Ç¯¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬¾®³ØÀ¸¤È¾ø¤·¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ºî¤ê¡¡ÏÂ²Û»Ò¤ÎÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë=ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»Ô
ÏÂ²Û»Ò¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ºî¤êÂÎ¸³¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ö¤¦¤Þ¤Ã¡×Âç´¶·ã ÁÏ¶È180Ç¯¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬¾®³ØÀ¸¤È¾ø¤·¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ºî¤ê ÏÂ²Û»Ò¤ÎÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë=ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»Ô
¡ãÆî³ÙÆ² ÀÐ°æ¹¯Çî¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¢¤ó¤³¤ò¤³¤³¤ËÃÖ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡×
ÉÙ»Î»Ô¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©Ê¸²½¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¿©°é¿ä¿Ê»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢11·î13Æü¤Ï¡¢ÁÏ¶È180Ç¯¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢µÈ¸¶¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤Ë¾ø¤·¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»ùÆ¸¡ä¡Ö¤¦¤Þ¤Ã¡×
»ùÆ¸¤Ï¡¢½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÂç´¶·ã¤Ç¤¹¡£
¡ã»ùÆ¸¡ä¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¹¡× ¡Ö¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡× ¡Ö¤Þ¤¿ÏÂ²Û»Ò¤òºî¤Ã¤¿¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ãÆî³ÙÆ² ÀÐ°æ¹¯Çî¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÏÂ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Î¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£