¡Ö¾¯½÷¥Ìー¥É¼Ì¿¿½¸¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¥µ¥¤¥È±¿±Ä¡¡10ºÐÁ°¸å½÷»ù¤ÎÍç·ÇºÜ¤Îµ¿¤¤¡¡¸©Î©Âç³Ø¸µ¶µ¼ø¤òÂáÊá¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¼«¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢½÷»ù¤¬Íç¤Ç±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µÂç³Ø¶µ¼ø¤Ç°å»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Î©Âç³Ø¤Î¸µ¶µ¼ø¤Ç°å»Õ¤ÎÎ©ÀÐ·ûÉ§ÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯¡¢¼«¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥È¤Ë10ºÐÁ°¸å¤Î½÷»ù¤¬Íç¤Ç±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è2ÅÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¾¯½÷¥Ìー¥É¼Ì¿¿½¸¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê²èÁü¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Û¤«¤Ë¡¢350ÅÀ¤Û¤É·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Î©ÀÐÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¡¦±¿±Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìµ½¤Àµ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö2000Ëü±ß¤Û¤ÉÇä¤ê¾å¤²¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£