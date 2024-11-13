Ž¢700Ç¯°Ê¾å¤ÎÅÁÅýŽ£ÃÏ¸µ¤ËÅÁ¤ï¤ë¹ñ½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Î¿À³Ú¤òÃæ³ØÀ¸¤¬Ê¸²½º×¤ÇÈäÏª
µåËá·´ÅòÁ°Â¼¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬11·î¡¢³Ø¹»¤ÎÊ¸²½º×¤Ç¡¢¿ÍµÈµåËáÃÏ°è¤ËÄ¹¤¯ÅÁ¤ï¤ëµåËá¿À³Ú¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤«¤éÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¤ò¼õ¤±·Ñ¤°»Ñ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11·î5Æü¡¢ÅòÁ°Ä®¤ÎÎ¤µÜ¿À¼Ò¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µŽ¥ÅòÁ°Ãæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏµåËá¿À³Ú¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¡£
¿ÍµÈµåËáÃÏ°è¤Ç700Ç¯°Ê¾å¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿µåËá¿À³Ú¡£¿À³Ú¤Ç¤Ï·§ËÜ¸©Æâ¤ÇÍ£°ì¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó20Ç¯Á°¤«¤éÃÏ°è¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ò³Ø¤Ó¡¢Ê¸²½º×¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÅòÁ°Ãæ³Ø¹»¡£¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤àÃÏ¸µÊÝÂ¸²ñ¤Î»ØÆ³¤Ë¤âÇ®¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£µÈÅÄ³Ú¡¹¤µ¤ó(3Ç¯)
¡ÖµîÇ¯¤â¿À³Ú¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤ì¤¤¤ËÉñ¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÃ£À®´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¢£¿·ËÙÎ¶À»¤µ¤ó(2Ç¯)
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢(ÃË»Ò¤Ï)2¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
8·î¤«¤é½Å¤Í¤Æ¤¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤â¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡£
¢£»ØÆ³¼Ô
¡ÖÀèÀ¸Êý¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª²È¤Î¿Í¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¤¤ì¤¤¤Ê¿À³Ú¤òÉñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
4Æü¸å¤Î11·î9Æü¡£¤¤¤è¤¤¤èÊ¸²½º×ÅöÆü¡£À¸ÅÌ¤ÏÀµÁõ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÈÅÄ³Ú¡¹¤µ¤ó¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ë
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤ÈÈäÏª¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÀÍÙ¤ê¤äÂÀ¸ÝÍÙ¤ê¤È¤¤¤¦ÅÁÅý·ÝÇ½¡£ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¿À³Ú¤ÎÈäÏª¤Ç¤¹¡£
Îë¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¡¢±«¸ð¤¤¤äËºîµ§´ê¤Ê¤É¤Î±éÌÜ¤Ç¡¢°ì»åÍð¤ì¤ÌÉñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÄÄÞºÚÆà»Ò¤µ¤ó(3Ç¯)
¡Ö¾¯¤·Áá¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÙ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£¿·ËÙÎ¶À»¤µ¤ó(2Ç¯)
¡Ö´Ö°ã¤¨¤Æ¤âÆ²¡¹¤È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬È¯´ø¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¸«¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÀ¸ÅÌ
¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£¸«¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÀ¸ÅÌ
QÍèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤?
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
º£Ç¯¤Ï2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿ÃËÀÀ¸ÅÌ¤â¡¢ÍèÇ¯¤ÏÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£µÈÅÄ³Ú¡¹¤µ¤ó(3Ç¯)
¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ³ØÀ¸¤¬¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤ÀÅÁÅý¤ÎµåËá¿À³Ú¡£¤³¤¦¤·¤Æ¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£