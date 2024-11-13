²£ÉÍ¤Îµì»ÔÄ£¼ËºÆ³«È¯¡¡³¹¶èÌ¾¾Î¤Ï¡Ö£Â£Á£Ó£Å£Ç£Á£Ô£Å²£ÉÍ´ØÆâ¡×
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É£¸¼Ò¤Ï£±£³Æü¡¢²£ÉÍ¡¦´ØÆâÃÏ¶è¤Ç³«È¯Ãæ¤Î¡Ö²£ÉÍ»Ôµì»ÔÄ£¼Ë³¹¶è³èÍÑ»ö¶È¡×¤Î³¹¶èÌ¾¾Î¤ò¡Ö£Â£Á£Ó£Å£Ç£Á£Ô£Å²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Â£Á£Ó£Å£Ç£Á£Ô£Å¡×¤Ï¡¢£Â£Á£Ó£Å¡ÊµòÅÀ¡¦µ¯ÅÀ¡¦Ìîµå¤ÎÎÝ¡Ë¤È£Ç£Á£Ô£Å¡Ê¸¼´Ø¸ý¡¦Æþ¤ê¸ý¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£»ÔÆâÁ´°è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤Ä¤Ê¤°µòÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý»ÜÀß¤È¤Ê¤ë¤è¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¾ïÀß·¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥ÊÌ¾¤Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ì£É£Ö£Å¡×¤Ë·èÄê¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤ÏÉýÌó£±£¸¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µÌó£¸¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿£Ì£Å£Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¡£Ìîµå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»î¹ç¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò°û¿©¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡µì»ÔÄ£¼Ë¤Î¹ÔÀ¯Åï¤òÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÌ¾¤Ï¡Ö£Ï£Í£Ï¡Ê¤ª¤â¡Ë£·²£ÉÍ¡¡£â£ù¡¡À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç¡¢Ìó£²£¸£°¤ÎµÒ¼¼¤ò¹½¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±³¹¶è¤Ï£²£µÇ¯£±£²·î¤Ë´°À®¡¢£²£¶Ç¯½Õ¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£