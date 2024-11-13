¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¿·Ìô¡Ö¥É¥Ê¥Í¥Þ¥Ö¡×Ç¯308Ëü±ß¤Ç20Æü¤«¤éÊÝ¸±Å¬ÍÑ¡Ä·Ú¤¤Ç§ÃÎ¾É¤äÁ°ÃÊ³¬¤Î·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤Î¿Í¤¬ÂÐ¾Ý
¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÌô¤¬²Á³Ê308Ëü±ß¤ÇÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥Ê¥Í¥Þ¥Ö¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ½Ìô²ñ¼Ò¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¤¬³«È¯¤·¤¿¼£ÎÅÌô¤Ç¡¢·Ú¤¤Ç§ÃÎ¾É¤äÁ°ÃÊ³¬¤Î·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤Î¿Í¤¬ÅêÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥É¥Ê¥Í¥Þ¥Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸üÏ«Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ï¡¢´µ¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¸øÄê²Á³Ê¤òÇ¯´ÖÌó308Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ»¾µ¤·¡¢20Æü¤«¤éÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý¤Ë±þ¤¸¤¿»ÙÊ§³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Î¸¶°øÊª¼Á¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¤ëÌô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥«¥Í¥Þ¥Ö¡×¤ËÂ³¤¡¢¹ñÆâ2ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£