¥Û¥Æ¥ë¤Ç½¾¶È°÷¶¯»¦µ¿¤¤ÃË¤òÂáÊá¡¡¶ÐÌ³Îò¤Î47ºÐ¡¢ÀéÍÕ
¡¡ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»ÔÃæ¹âº¬¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½¾¶È°÷º´Çì¿ÎÈþ¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»Ô¸¶½ðÁÜººËÜÉô¤Ï13Æü¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±»Ô¡¢²ñ¼Ò°÷¹¾ÀîÆØÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤â°ÊÁ°¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢¶¯¤¤»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï10·î31Æü¸á¸å11»þ50Ê¬¤´¤í¤«¤é11·î1Æü¸áÁ°7»þ25Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Çº´Çì¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¡¢¿ôËü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÁÜººËÜÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÆâ¤Ç1ÆüÄ«¡¢¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤êÊ¢¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ·ì¤òÎ®¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿º´Çì¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤¬¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¶â¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ï¡¢ÉÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¹©ºî¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÌÅï¤ÎµÒ¼¼¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñÂåÀº»»µ¡¤ò¹©¶ñ¤Ê¤É¤Ç¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿·ÁÀ×¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»à°ø¤Ï¡¢¼ó¤ò¤Ò¤â¾õ¤Î¤â¤Î¤Ç¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¤È½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Áê¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï·ì¤¬ÉÕ¤¤¤¿¿ÏÊª¤â¤¢¤Ã¤¿¡£