¡ÚÇ÷ÎÏ±ÇÁü¡Û¥«¥á¥éÅëºÜ¤·¤¿¥É¥íー¥ó¤¬»þÂ®100¥¥í¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¦ °¤ÁÉ¤òÉñÂæ¤Ë¥ìー¥¹
Æî°¤ÁÉÂ¼¤Ç9Æü¡¢Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡Ž¥¥É¥íー¥ó¤Î¶¥µ»Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áð¸¶¤Î¾å¤òÉñ¤¦¥É¥íー¥ó¡£Æî°¤ÁÉÂ¼¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âç²ñ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÌó30¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¥²ー¥È¤òÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¥à¤äÅÀ¿ô¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥µ»ÍÑ¤Î¥É¥íー¥ó¤Ç¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤Âç²ñ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢º£²ó¤Ï¶õ»£ÍÑ¤Î¥É¥íー¥ó¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾åµé¼Ô¤¬Áà½Ä¤¹¤ë¤È¡¢»þÂ®100¥¥í¤Û¤É½Ð¤ë¤³¤È¤â¡£ÌÜ¤Ë¤â¤È¤Þ¤é¤ÌÂ®¤µ¤Ç¥É¥íー¥ó¤¬¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥íー¥óÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£Å¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥´ー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¥É¥íー¥ó¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁà½Ä¤·¡¢°¤ÁÉ¤òÉñÂæ¤Ë¥ìー¥¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£