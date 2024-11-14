１３日に決定された副大臣と政務官は次の通り。

（敬省略）

【副大臣】

デジタル兼内閣府＝穂坂泰（衆、無派閥）▽復興＝輿水恵一（衆、公明）、鈴木憲和（衆、旧茂木派）▽内閣府＝瀬戸隆一（衆、麻生派）、辻清人（衆、旧岸田派）、鳩山二郎（衆、旧二階派）▽総務＝冨樫博之（衆、無派閥）、阿達雅志（参、無派閥）▽法務＝高村正大（衆、麻生派）▽外務＝藤井比早之（衆、無派閥）、宮路拓馬（衆、旧森山派）▽財務＝斎藤洋明（衆、麻生派）、横山信一（参、公明）▽文部科学＝武部新（衆、旧二階派）、野中厚（衆、旧茂木派）

厚生労働＝仁木博文（衆、麻生派）、鰐淵洋子（衆、公明）▽農林水産＝笹川博義（衆、旧茂木派）、滝波宏文（参、旧安倍派）▽経済産業兼内閣府＝大串正樹（衆、無派閥）、古賀友一郎（参、旧岸田派）▽国土交通＝古川康（衆、旧茂木派）▽国交兼内閣府兼復興＝高橋克法（参、麻生派）▽環境＝小林史明（衆、旧岸田派）▽環境兼内閣府＝中田宏（参、無派閥）▽防衛兼内閣府＝本田太郎（衆、無派閥）

【政務官】

デジタル兼内閣府＝岸信千世（衆、旧安倍派）▽内閣府＝西野太亮（衆、無派閥）、友納理緒（参、旧安倍派）▽内閣府兼復興＝今井絵理子（参、麻生派）▽総務＝川崎秀人（衆、無派閥）、古川直季（衆、無派閥）、長谷川英晴（参、無派閥）▽法務＝神田潤一（衆、旧岸田派）▽外務＝英利アルフィヤ（衆、麻生派）、松本尚（衆、旧安倍派）、生稲晃子（参、旧安倍派）▽財務＝東国幹（衆、旧茂木派）、土田慎（衆、麻生派）▽文科＝金城泰邦（衆、公明）▽文科兼復興＝赤松健（参、無派閥）

厚労＝安藤高夫（衆、旧安倍派）、吉田真次（衆、旧安倍派）▽農水＝庄子賢一（衆、公明）、山本佐知子（参、旧茂木派）▽経産兼内閣府＝加藤明良（参、旧茂木派）▽経産兼内閣府兼復興＝竹内真二（参、公明）▽国交＝高見康裕（衆、旧茂木派）、吉井章（参、旧岸田派）▽国交兼内閣府兼復興＝国定勇人（衆、旧二階派）▽環境＝五十嵐清（衆、旧茂木派）▽環境兼内閣府＝勝目康（衆、無派閥）▽防衛＝金子容三（衆、旧岸田派）▽防衛兼内閣府＝小林一大（参、旧岸田派）。