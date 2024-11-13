¡Ú²ÝÂê¤Ï²Á³Ê¡ÛÈó¾ïÅÅ¸»¤Ë¤â¤Ê¤ë·§ËÜÂç¤ÎÅÅÆ°¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬´Ä¶Âç¿Ã¾Þ
¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¤òÅÅÆ°²½¤¹¤ë·§ËÜÂç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢²¹ÃÈ²½¤Î·Ú¸º¤Ê¤É¤Ë¸ùÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æº£Ç¯ÅÙ¤ÎŽ¢µ¤¸õÊÑÆ°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Ä¶Âç¿ÃÉ½¾´Ž£¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶Âç¿ÃÉ½¾´¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡ÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæÉô¤Î¾¾ÅÄ½ÓÏºÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¾¾ÅÄ½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢³«È¯¤·¤¿ÅÅÆ°¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¤òµåËáÂ¼¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤òº£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢CO2¤Îºï¸º¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅÆ°¥Ð¥¹¤òÈó¾ïÅÅ¸»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¡¢Ê¿¾ï»þ¤Ë¤âºÒ³²»þ¤Ë¤âÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾¾ÅÄ½ÓÏºÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø
¡ÖÉáÄÌ¤ÎÈó¾ïÅÅ¸»¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÅÅµ¤¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Êµ»½Ñ¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ËÀ®²Ì¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
²ÝÂê¤Ï1Âæ2200Ëü±ßÁ°¸å¤È¤µ¤ì¤ë²Á³Ê¤Ç¡¢¾¾ÅÄ½Ú¶µ¼ø¤ÏÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤è¤ëÄã²Á³Ê²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÊä½õ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£