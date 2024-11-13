Á´¹ñÍ¿ô¤Î»ºÃÏ¡¦·§ËÜ¤Î¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¡×¼ý³Ï¤ÎºÇÀ¹´ü¡¡ºÇÅ¬¤ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ï¡©
·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁ´¹ñÍ¿ô¤Î»ºÃÏ¡¦·§ËÜ¤Î¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¡×¼ý³Ï¤ÎºÇÀ¹´ü¡¡ºÇÅ¬¤ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ï¡©
·§ËÜ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¤Î»ºÃÏ¤Ç¡¢È¬Âå»Ô¤ÎÅìÍÛÄ®¤«¤é±§¾ë»Ô¾®ÀîÄ®¤Ë¤«¤±¤¿Ãæ»³´ÖÃÏ¤Ç¤Ï¡¢170¸Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇÀ²È¤¬¥·¥ç¥¦¥¬¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÛÄ®ÈþÀ¸¡Ê¤ß¤·¤ç¤¦¡ËÃÏ¶è¤ÎÊ¿²¬½ãÌé¡Ê¤Ò¤é¤ª¤« ¤¸¤å¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤ÎÈª¤Ç¤â¡¢¼ý³Ï¤ÎºÇÀ¹´ü¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤¬Â³¤±«¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤Ï¼ýÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥¦¥¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Àî±è¤¤¤ËÈª¤¬¹¤¬¤ë¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤Ï¿å¤â³ÎÊÝ¤µ¤ìÂç¤¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥¦¥¬¤Ïµ¤²¹¤¬10ÅÙ°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉå¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢µÕ¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤ÈÈ¯²ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢14ÅÙÁ°¸å¤Ç¿·Ê¹»æ¤Ê¤É¤ËÊñ¤ó¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¸Õª¤Î¼ý³Ïºî¶È¤Ï11·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£