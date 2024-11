◆「ベストヒット歌謡祭2024」タイムテーブル&特別企画発表

【モデルプレス=2024/11/13】宮根誠司とウエンツ瑛士がMCを務める11月14日放送の音楽番組「ベストヒット歌謡祭2024」(午後7時〜午後9時54分/読売テレビ・日本テレビ系)より、25組の出演アーティストと特別企画のタイムテーブルが解禁された。1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、56回目となる今年は、2023年に引き続き大阪城ホールから3時間の生放送となっており、2024年を彩ったアーティストが集結。ここでしか観られない特別企画も放送し、一夜限りの夢のステージを届ける。そして今回、特別企画で歌唱を行う「こっちのけんと」を含めた25組のアーティストの歌唱と、一夜限りの特別企画のタイムテーブルを公開する。

◆19時台

◆20時台

◆21時台

さらに先日の歌唱曲発表時点では後日発表としていた乃木坂46の歌唱曲が、12月11日にリリースする37thシングル「歩道橋」に決定。本楽曲でのパフォーマンスはテレビ初披露となる。(modelpress編集部)・90年代BIRTH SONGメドレー・Team1990:玉森裕太(Kis-My-Ft2)×花村想太(Da-iCE)「浪漫飛行/米米CLUB」・Team1994・95:佐藤大樹(FANTASTICS)×澤本夏輝(FANTASTICS)×末澤誠也(Aぇ! group)「世界が終るまでは…/WANDS」・Team1997・98:八木勇征(FANTASTICS)×河野純喜(JO1)×西畑大吾(なにわ男子)×大橋和也(なにわ男子)「HOWEVER/GLAY」・Team1999:梅澤美波(乃木坂46)×田村真佑(乃木坂46)×弓木奈於(乃木坂46)中島颯太(FANTASTICS)×川西拓実(JO1)×小島健(Aぇ! group)「アポロ/ポルノグラフィティ」・CDデビュー後、地上波初コラボ・なにわ男子×Aぇ! group×関西ジュニア「アホ新世界」・Aぇ! group「《A》BEGINNING」・Kis-My-Ft2 「Curtain call」・コブクロ 「Million Films」「この地球の続きを」スペシャルメドレー<大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス!>・DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」・なにわ男子「コイスルヒカリ」・乃木坂46「歩道橋」・三浦大知 「心拍音」・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」・80年代BIRTH SONGメドレー・Team1983:KIMI(DA PUMP)×U-YEAH(DA PUMP)×丸山隆平(SUPER EIGHT)「め組のひと/ラッツ&スター」・Team1987:三浦大知×藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)「リンダ リンダ/THE BLUE HEARTS」・Team1989:大野雄大(Da-iCE)「Diamonds/プリンセス プリンセス」・aiko「相思相愛」<劇場版「名探偵コナン100万ドルの五稜星」映像とコラボ!>・アイナ・ジ・エンド「宝者」<大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス!>・Omoinotake「幾億光年」・JO1「ICY」・TWS「plot twist」・NiziU「SWEET NONFICTION」<USJからスヌーピーらと巨大ツリー前でパフォーマンス!>・FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」・Mrs. GREEN APPLE「familie」・ゆず 「Chururi」・みんなで踊ろう!ヒットダンスメドレー2024・DA PUMP「Bling-Bang-Bang-Bor/Creepy Nuts」・Kis-My-Ft2「はいよろこんで/こっちのけんと」・ME:I「NEW LOOK/MISAMO」・TWS「最上級にかわいいの!/超ときめき◆宣伝部」(※「◆」は正式には「ハートマーク」)・IMP.「CRUISIN’」・aespa「Whiplash」・こっちのけんと「はいよろこんで」・SUPER EIGHT「Eighdays」「今」20周年スペシャルメドレー<なにわ男子&Aぇ! groupとコラボ!>・Da-iCE「I wonder」・Number_i「BON」<大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス!>・BE:FIRST「Masterplan」・FANTASTICS「Yellow Yellow」・ME:I「Click」【Not Sponsored 記事】