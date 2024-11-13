「ベストヒット歌謡祭2024」出演アーティスト25組＆特別企画タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2024/11/13】宮根誠司とウエンツ瑛士がMCを務める11月14日放送の音楽番組「ベストヒット歌謡祭2024」（午後7時〜午後9時54分／読売テレビ・日本テレビ系）より、25組の出演アーティストと特別企画のタイムテーブルが解禁された。
【写真】「ベストヒット歌謡祭2024」出演アーティスト＆タイムテーブル一覧
1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、56回目となる今年は、2023年に引き続き大阪城ホールから3時間の生放送となっており、2024年を彩ったアーティストが集結。ここでしか観られない特別企画も放送し、一夜限りの夢のステージを届ける。そして今回、特別企画で歌唱を行う「こっちのけんと」を含めた25組のアーティストの歌唱と、一夜限りの特別企画のタイムテーブルを公開する。
さらに先日の歌唱曲発表時点では後日発表としていた乃木坂46の歌唱曲が、12月11日にリリースする37thシングル「歩道橋」に決定。本楽曲でのパフォーマンスはテレビ初披露となる。（modelpress編集部）
・90年代BIRTH SONGメドレー
・Team1990：玉森裕太（Kis-My-Ft2）×花村想太（Da-iCE）
「浪漫飛行／米米CLUB」
・Team1994・95：佐藤大樹（FANTASTICS）×澤本夏輝（FANTASTICS）×末澤誠也（Aぇ! group）
「世界が終るまでは…／WANDS」
・Team1997・98：八木勇征（FANTASTICS）×河野純喜（JO1）×西畑大吾（なにわ男子）×大橋和也（なにわ男子）
「HOWEVER／GLAY」
・Team1999：梅澤美波（乃木坂46）×田村真佑（乃木坂46）×弓木奈於（乃木坂46）
中島颯太（FANTASTICS）×川西拓実（JO1）×小島健（Aぇ! group）
「アポロ／ポルノグラフィティ」
・CDデビュー後、地上波初コラボ
・なにわ男子×Aぇ! group×関西ジュニア「アホ新世界」
・Aぇ! group「《A》BEGINNING」
・Kis-My-Ft2 「Curtain call」
・コブクロ 「Million Films」「この地球の続きを」スペシャルメドレー＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
・DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」
・なにわ男子「コイスルヒカリ」
・乃木坂46「歩道橋」
・三浦大知 「心拍音」
・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
・80年代BIRTH SONGメドレー
・Team1983：KIMI（DA PUMP）×U-YEAH（DA PUMP）×丸山隆平（SUPER EIGHT）
「め組のひと／ラッツ＆スター」
・Team1987：三浦大知×藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）
「リンダ リンダ／THE BLUE HEARTS」
・Team1989：大野雄大（Da-iCE）
「Diamonds／プリンセス プリンセス」
・aiko「相思相愛」＜劇場版「名探偵コナン100万ドルの五稜星」映像とコラボ！＞
・アイナ・ジ・エンド「宝者」＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
・Omoinotake「幾億光年」
・JO1「ICY」
・TWS「plot twist」
・NiziU「SWEET NONFICTION」＜USJからスヌーピーらと巨大ツリー前でパフォーマンス！＞
・FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
・Mrs. GREEN APPLE「familie」
・ゆず 「Chururi」
・みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2024
・DA PUMP「Bling-Bang-Bang-Bor／Creepy Nuts」
・Kis-My-Ft2「はいよろこんで／こっちのけんと」
・ME:I「NEW LOOK／MISAMO」
・TWS「最上級にかわいいの！／超ときめき◆宣伝部」（※「◆」は正式には「ハートマーク」）
・IMP.「CRUISIN’」
・aespa「Whiplash」
・こっちのけんと「はいよろこんで」
・SUPER EIGHT「Eighdays」「今」20周年スペシャルメドレー＜なにわ男子&Aぇ! groupとコラボ！＞
・Da-iCE「I wonder」
・Number_i「BON」＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
・BE:FIRST「Masterplan」
・FANTASTICS「Yellow Yellow」
・ME:I「Click」
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【写真】「ベストヒット歌謡祭2024」出演アーティスト＆タイムテーブル一覧
◆「ベストヒット歌謡祭2024」タイムテーブル＆特別企画発表
1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、56回目となる今年は、2023年に引き続き大阪城ホールから3時間の生放送となっており、2024年を彩ったアーティストが集結。ここでしか観られない特別企画も放送し、一夜限りの夢のステージを届ける。そして今回、特別企画で歌唱を行う「こっちのけんと」を含めた25組のアーティストの歌唱と、一夜限りの特別企画のタイムテーブルを公開する。
◆19時台
・90年代BIRTH SONGメドレー
・Team1990：玉森裕太（Kis-My-Ft2）×花村想太（Da-iCE）
「浪漫飛行／米米CLUB」
・Team1994・95：佐藤大樹（FANTASTICS）×澤本夏輝（FANTASTICS）×末澤誠也（Aぇ! group）
「世界が終るまでは…／WANDS」
・Team1997・98：八木勇征（FANTASTICS）×河野純喜（JO1）×西畑大吾（なにわ男子）×大橋和也（なにわ男子）
「HOWEVER／GLAY」
・Team1999：梅澤美波（乃木坂46）×田村真佑（乃木坂46）×弓木奈於（乃木坂46）
中島颯太（FANTASTICS）×川西拓実（JO1）×小島健（Aぇ! group）
「アポロ／ポルノグラフィティ」
・CDデビュー後、地上波初コラボ
・なにわ男子×Aぇ! group×関西ジュニア「アホ新世界」
・Aぇ! group「《A》BEGINNING」
・Kis-My-Ft2 「Curtain call」
・コブクロ 「Million Films」「この地球の続きを」スペシャルメドレー＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
・DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」
・なにわ男子「コイスルヒカリ」
・乃木坂46「歩道橋」
・三浦大知 「心拍音」
・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
◆20時台
・80年代BIRTH SONGメドレー
・Team1983：KIMI（DA PUMP）×U-YEAH（DA PUMP）×丸山隆平（SUPER EIGHT）
「め組のひと／ラッツ＆スター」
・Team1987：三浦大知×藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）
「リンダ リンダ／THE BLUE HEARTS」
・Team1989：大野雄大（Da-iCE）
「Diamonds／プリンセス プリンセス」
・aiko「相思相愛」＜劇場版「名探偵コナン100万ドルの五稜星」映像とコラボ！＞
・アイナ・ジ・エンド「宝者」＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
・Omoinotake「幾億光年」
・JO1「ICY」
・TWS「plot twist」
・NiziU「SWEET NONFICTION」＜USJからスヌーピーらと巨大ツリー前でパフォーマンス！＞
・FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
・Mrs. GREEN APPLE「familie」
・ゆず 「Chururi」
◆21時台
・みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2024
・DA PUMP「Bling-Bang-Bang-Bor／Creepy Nuts」
・Kis-My-Ft2「はいよろこんで／こっちのけんと」
・ME:I「NEW LOOK／MISAMO」
・TWS「最上級にかわいいの！／超ときめき◆宣伝部」（※「◆」は正式には「ハートマーク」）
・IMP.「CRUISIN’」
・aespa「Whiplash」
・こっちのけんと「はいよろこんで」
・SUPER EIGHT「Eighdays」「今」20周年スペシャルメドレー＜なにわ男子&Aぇ! groupとコラボ！＞
・Da-iCE「I wonder」
・Number_i「BON」＜大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！＞
・BE:FIRST「Masterplan」
・FANTASTICS「Yellow Yellow」
・ME:I「Click」
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