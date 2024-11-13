²¬ËÜ²ÆÈþ¡¢Â¿Ë»¶Ë¤á¤ë¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¼ç±é½÷Í¥¤ò±þ±ç¡Ö¿´ÇÛ¤À¤¬¡ª¡ª¤¼¤Ã¤¿¤¤¤ß¤ë¤è¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡¡3²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤ë
¡¡½÷Í¥¤Î²¬ËÜ²ÆÈþ¤¬¡¢13Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¼ç±é½÷Í¥¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬ËÜ²ÆÈþ¡¢¡È¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ç±é½÷Í¥¤Ë¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¡ª¡×
¡¡²¬ËÜ¤Ï¡Ö²æ¤é¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªË»¤·¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¤À¤¬¡ª¡ª¤¼¤Ã¤¿¤¤¤ß¤ë¤è¡ª¡ª¡ª¡ª±þ±ç¤¹¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¸ø¼°¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¡£°úÍÑ¸µ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Âè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Öº£²ó¤Ç3²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç3²óÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¡ÖÇîÂ¿¥®¥ã¥ëÏ¢¹ç¡Ê¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¡Ë¡×¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤Ç¤â¡Ä¡×¡Ö¤Æ¤¤¤¦¤«¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤«¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡¼¡ª¡©¡¡³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£²¬ËÜ²ÆÈþ¡Ê¤ª¤«¤â¤È ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë
1998Ç¯7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇîÂ¿¥®¥ã¥ëÏ¢¹ç¡Ê¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¡Ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÃæÎë²»¡Ê¥¹¥º¥ê¥ó¡ËÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²¬ËÜ²ÆÈþ¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷723natsumi_okmt¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬ËÜ²ÆÈþ¡¢¡È¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ç±é½÷Í¥¤Ë¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¡ª¡×
¡¡²¬ËÜ¤Ï¡Ö²æ¤é¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªË»¤·¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¤À¤¬¡ª¡ª¤¼¤Ã¤¿¤¤¤ß¤ë¤è¡ª¡ª¡ª¡ª±þ±ç¤¹¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¸ø¼°¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¡£°úÍÑ¸µ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Âè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Öº£²ó¤Ç3²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç3²óÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²¬ËÜ²ÆÈþ¡Ê¤ª¤«¤â¤È ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë
1998Ç¯7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇîÂ¿¥®¥ã¥ëÏ¢¹ç¡Ê¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¡Ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÃæÎë²»¡Ê¥¹¥º¥ê¥ó¡ËÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²¬ËÜ²ÆÈþ¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷723natsumi_okmt¡Ë