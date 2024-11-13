『ベストヒット歌謡祭2024』タイムテーブル発表
■未発表だった乃木坂46の歌唱曲は「歩道橋」に決定！
11月14日19時より読売テレビ・日本テレビ系で放送される『ベストヒット歌謡祭2024』のタイムテーブルが発表された。
なお、先日の歌唱曲発表の時点では未発表となっていた乃木坂46の歌唱曲が、37thシングル「歩道橋」（12月11日リリース）に決定。テレビ初披露となる彼女たちのパフォーマンスをぜひチェックしよう。
【ベストヒット歌謡祭2024 タイムテーブル】
※それぞれの時間枠内での順番は出演順ではなく五十音順
※生放送の都合上、多少前後する可能性あり
■19時台
◇90年代BIRTH SONGメドレー
［Team1990］
玉森裕太（Kis-My-Ft2）×花村想太（Da-iCE）
「浪漫飛行／米米CLUB」
［Team1994・95］佐藤大樹（FANTASTICS）×澤本夏輝（FANTASTICS）×末澤誠也（Aぇ! group）
「世界が終るまでは…／WANDS」
［Team1997・98］
八木勇征（FANTASTICS）×河野純喜（JO1）×西畑大吾（なにわ男子）×大橋和也（なにわ男子）
「HOWEVER／GLAY」
［Team1999］
梅澤美波（乃木坂46）×田村真佑（乃木坂46）×弓木奈於（乃木坂46）
中島颯太（FANTASTICS）×川西拓実（JO1）×小島健（Aぇ! group）
「アポロ／ポルノグラフィティ」
◇CDデビュー後、地上波初コラボ
なにわ男子×Aぇ! group×関西ジュニア「アホ新世界」
◇アーティスト歌唱楽曲
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
Kis-My-Ft2「Curtain call」
コブクロ「Million Films」「この地球の続きを」スペシャルメドレー ※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス
DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」
なにわ男子「コイスルヒカリ」
乃木坂46「歩道橋」
三浦大知「心拍音」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
20時台
◇80年代BIRTH SONGメドレー
［Team1983］
KIMI（DA PUMP）×U-YEAH（DA PUMP）×丸山隆平（SUPER EIGHT）
「め組のひと／ラッツ＆スター」
［Team1987］
三浦大知×藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）
「リンダ リンダ／THE BLUE HEARTS」
［Team1989］
大野雄大（Da-iCE）
「Diamonds／プリンセス プリンセス」
◇アーティスト歌唱楽曲
aiko「相思相愛」※『劇場版「名探偵コナン100万ドルの五稜星』映像とコラボ
アイナ・ジ・エンド「宝者」※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス
Omoinotake「幾億光年」
JO1「ICY」
TWS「plot twist」
NiziU「SWEET NONFICTION」※USJからスヌーピーらと巨大ツリー前でパフォーマンス
FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
Mrs. GREEN APPLE「familie」
ゆず 「Chururi」※USJから人気キャラクターたちとともにパフォーマンス
21時台
◇みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2024
DA PUMP「Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts」
Kis-My-Ft2 「はいよろこんで/こっちのけんと」
ME:I「NEW LOOK/MISAMO」
TWS「最上級にかわいいの！/超ときめき♡宣伝部」
◇アーティスト歌唱楽曲
IMP.「CRUISIN’」
aespa「Whiplash」
こっちのけんと「はいよろこんで」
SUPER EIGHT「Eighdays」「今」20周年スペシャルメドレー ※なにわ男子＆Aぇ! groupとコラボ
Da-iCE 「I wonder」
Number_i「BON」※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス
BE:FIRST「Masterplan」
FANTASTICS「Yellow Yellow」
ME:I「Click」
番組情報
読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭 2024』
11/14（木）19:00～21:54
MC：宮根誠司 ウエンツ瑛士
『ベストヒット歌謡祭 2024』番組サイト
https://www.ytv.co.jp/besthits/