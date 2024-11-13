『ベストヒット歌謡祭2024』タイムテーブル発表

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■未発表だった乃木坂46の歌唱曲は「歩道橋」に決定！

11月14日19時より読売テレビ・日本テレビ系で放送される『ベストヒット歌謡祭2024』のタイムテーブルが発表された。

なお、先日の歌唱曲発表の時点では未発表となっていた乃木坂46の歌唱曲が、37thシングル「歩道橋」（12月11日リリース）に決定。テレビ初披露となる彼女たちのパフォーマンスをぜひチェックしよう。

【ベストヒット歌謡祭2024 タイムテーブル】

※それぞれの時間枠内での順番は出演順ではなく五十音順

※生放送の都合上、多少前後する可能性あり

■19時台

◇90年代BIRTH SONGメドレー

［Team1990］

玉森裕太（Kis-My-Ft2）×花村想太（Da-iCE）

「浪漫飛行／米米CLUB」

［Team1994・95］佐藤大樹（FANTASTICS）×澤本夏輝（FANTASTICS）×末澤誠也（Aぇ! group）

「世界が終るまでは…／WANDS」

［Team1997・98］

八木勇征（FANTASTICS）×河野純喜（JO1）×西畑大吾（なにわ男子）×大橋和也（なにわ男子）

「HOWEVER／GLAY」

［Team1999］

梅澤美波（乃木坂46）×田村真佑（乃木坂46）×弓木奈於（乃木坂46）

中島颯太（FANTASTICS）×川西拓実（JO1）×小島健（Aぇ! group）

「アポロ／ポルノグラフィティ」

◇CDデビュー後、地上波初コラボ

なにわ男子×Aぇ! group×関西ジュニア「アホ新世界」

◇アーティスト歌唱楽曲

Aぇ! group「《A》BEGINNING」

Kis-My-Ft2「Curtain call」

コブクロ「Million Films」「この地球の続きを」スペシャルメドレー ※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス

DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」

なにわ男子「コイスルヒカリ」

乃木坂46「歩道橋」

三浦大知「心拍音」

Mrs. GREEN APPLE「ライラック」

20時台

◇80年代BIRTH SONGメドレー

［Team1983］

KIMI（DA PUMP）×U-YEAH（DA PUMP）×丸山隆平（SUPER EIGHT）

「め組のひと／ラッツ＆スター」

［Team1987］

三浦大知×藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）

「リンダ リンダ／THE BLUE HEARTS」

［Team1989］

大野雄大（Da-iCE）

「Diamonds／プリンセス プリンセス」

◇アーティスト歌唱楽曲

aiko「相思相愛」※『劇場版「名探偵コナン100万ドルの五稜星』映像とコラボ

アイナ・ジ・エンド「宝者」※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス

Omoinotake「幾億光年」

JO1「ICY」

TWS「plot twist」

NiziU「SWEET NONFICTION」※USJからスヌーピーらと巨大ツリー前でパフォーマンス

FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」

Mrs. GREEN APPLE「familie」

ゆず 「Chururi」※USJから人気キャラクターたちとともにパフォーマンス

21時台

◇みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2024

DA PUMP「Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts」

Kis-My-Ft2 「はいよろこんで/こっちのけんと」

ME:I「NEW LOOK/MISAMO」

TWS「最上級にかわいいの！/超ときめき♡宣伝部」

◇アーティスト歌唱楽曲

IMP.「CRUISIN’」

aespa「Whiplash」

こっちのけんと「はいよろこんで」

SUPER EIGHT「Eighdays」「今」20周年スペシャルメドレー ※なにわ男子＆Aぇ! groupとコラボ

Da-iCE 「I wonder」

Number_i「BON」※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス

BE:FIRST「Masterplan」

FANTASTICS「Yellow Yellow」

ME:I「Click」

番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭 2024』

11/14（木）19:00～21:54

MC：宮根誠司 ウエンツ瑛士

『ベストヒット歌謡祭 2024』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/besthits/