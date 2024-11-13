14日放送『ベストヒット歌謡祭 2024』タイムテーブル発表 乃木坂46の歌唱曲も決定【タイムテーブル一覧あり】
読売テレビ・日本テレビ系であす14日に3時間生放送される『ベストヒット歌謡祭 2024』（後7：00〜9：54）のタイムテーブルが13日、発表された。
【写真】24組ずらり！『ベストヒット歌謡祭 2024』出演アーティスト
同番組は、1968年に『全日本有線放送大賞』として放送開始し、今年で56回目。前年に続き今回も大阪城ホールから3時間の生放送で、宮根誠司アナウンサー、ウエンツ瑛士がMCタッグを務める。
また、歌唱曲発表の時点では後日発表としてていた乃木坂46の歌唱曲が12月11日にリリースする37thシングル「歩道橋」に決定。テレビ初披露となる。
タイムテーブルは以下のとおり。
【『ベストヒット歌謡祭 2024』タイムテーブル】（※時間枠内は50音順、生放送のため変更の可能性あり）
▼午後7時台
■90年代BIRTH SONGメドレー
「Team1990」玉森裕太（Kis-My-Ft2）×花村想太（Da-iCE）
「浪漫飛行／米米CLUB」
「Team1994・95」
佐藤大樹（FANTASTICS）×澤本夏輝（FANTASTICS）×末澤誠也（Aぇ! group）
「世界が終るまでは…／WANDS」
「Team1997・98」
八木勇征（FANTASTICS）×河野純喜（JO1）×西畑大吾（なにわ男子）×大橋和也（なにわ男子）
「HOWEVER／GLAY」
「Team1999」
梅澤美波（乃木坂46）×田村真佑（乃木坂46）×弓木奈於（乃木坂46）×中島颯太（FANTASTICS）×川西拓実（JO1）×小島健（Aぇ! group）
「アポロ／ポルノグラフィティ」
■CDデビュー後、地上波初コラボ！
なにわ男子×Aぇ! group×関西ジュニア「アホ新世界」
■Aぇ! group「《A》BEGINNING」
■Kis-My-Ft2「Curtain call」
■コブクロ「Million Films」「この地球の続きを」スペシャルメドレー
（※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス）
■DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」
■なにわ男子「コイスルヒカリ」
■乃木坂46「歩道橋」
■三浦大知「心拍音」
■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
▼午後8時台
■80年代BIRTH SONGメドレー
「Team1983」KIMI（DA PUMP）×U-YEAH（DA PUMP）×丸山隆平（SUPER EIGHT）
「め組のひと／ラッツ＆スター」
「Team1987」三浦大知×藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）
「リンダ リンダ／THE BLUE HEARTS」
「Team1989」大野雄大（Da-iCE）
「Diamonds／プリンセス プリンセス」
■aiko「相思相愛」
（※劇場版『名探偵コナン100万ドルの五稜星』映像とコラボ）
■アイナ・ジ・エンド「宝者」
（※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！）
■Omoinotake「幾億光年」
■JO1「ICY」
■TWS「plot twist」
■NiziU「SWEET NONFICTION」
（※USJからスヌーピーらと巨大ツリー前でパフォーマンス）
■FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
■Mrs. GREEN APPLE「familie」
■ゆず「Chururi」
（※USJから人気キャラクターたちとともにパフォーマンス）
▼午後9時台
■みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2024
DA PUMP「Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts」
Kis-My-Ft2「はいよろこんで：／こっちのけんと」
ME:I「NEW LOOK／MISAMO」
TWS「最上級にかわいいの！／超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）」
■IMP.「CRUISIN'」
■aespa「Whiplash」
■こっちのけんと「はいよろこんで」
■SUPER EIGHT「Eighdays」「今」20周年スペシャルメドレー
（※なにわ男子、Aぇ! groupとコラボ）
■Da-iCE「I wonder」
■Number_i「BON」
（※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス）
■BE:FIRST「Masterplan」
■FANTASTICS「Yellow Yellow」
■ME:I「Click」
【写真】24組ずらり！『ベストヒット歌謡祭 2024』出演アーティスト
同番組は、1968年に『全日本有線放送大賞』として放送開始し、今年で56回目。前年に続き今回も大阪城ホールから3時間の生放送で、宮根誠司アナウンサー、ウエンツ瑛士がMCタッグを務める。
また、歌唱曲発表の時点では後日発表としてていた乃木坂46の歌唱曲が12月11日にリリースする37thシングル「歩道橋」に決定。テレビ初披露となる。
【『ベストヒット歌謡祭 2024』タイムテーブル】（※時間枠内は50音順、生放送のため変更の可能性あり）
▼午後7時台
■90年代BIRTH SONGメドレー
「Team1990」玉森裕太（Kis-My-Ft2）×花村想太（Da-iCE）
「浪漫飛行／米米CLUB」
「Team1994・95」
佐藤大樹（FANTASTICS）×澤本夏輝（FANTASTICS）×末澤誠也（Aぇ! group）
「世界が終るまでは…／WANDS」
「Team1997・98」
八木勇征（FANTASTICS）×河野純喜（JO1）×西畑大吾（なにわ男子）×大橋和也（なにわ男子）
「HOWEVER／GLAY」
「Team1999」
梅澤美波（乃木坂46）×田村真佑（乃木坂46）×弓木奈於（乃木坂46）×中島颯太（FANTASTICS）×川西拓実（JO1）×小島健（Aぇ! group）
「アポロ／ポルノグラフィティ」
■CDデビュー後、地上波初コラボ！
なにわ男子×Aぇ! group×関西ジュニア「アホ新世界」
■Aぇ! group「《A》BEGINNING」
■Kis-My-Ft2「Curtain call」
■コブクロ「Million Films」「この地球の続きを」スペシャルメドレー
（※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス）
■DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」
■なにわ男子「コイスルヒカリ」
■乃木坂46「歩道橋」
■三浦大知「心拍音」
■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
▼午後8時台
■80年代BIRTH SONGメドレー
「Team1983」KIMI（DA PUMP）×U-YEAH（DA PUMP）×丸山隆平（SUPER EIGHT）
「め組のひと／ラッツ＆スター」
「Team1987」三浦大知×藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）
「リンダ リンダ／THE BLUE HEARTS」
「Team1989」大野雄大（Da-iCE）
「Diamonds／プリンセス プリンセス」
■aiko「相思相愛」
（※劇場版『名探偵コナン100万ドルの五稜星』映像とコラボ）
■アイナ・ジ・エンド「宝者」
（※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス！）
■Omoinotake「幾億光年」
■JO1「ICY」
■TWS「plot twist」
■NiziU「SWEET NONFICTION」
（※USJからスヌーピーらと巨大ツリー前でパフォーマンス）
■FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
■Mrs. GREEN APPLE「familie」
■ゆず「Chururi」
（※USJから人気キャラクターたちとともにパフォーマンス）
▼午後9時台
■みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2024
DA PUMP「Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts」
Kis-My-Ft2「はいよろこんで：／こっちのけんと」
ME:I「NEW LOOK／MISAMO」
TWS「最上級にかわいいの！／超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）」
■IMP.「CRUISIN'」
■aespa「Whiplash」
■こっちのけんと「はいよろこんで」
■SUPER EIGHT「Eighdays」「今」20周年スペシャルメドレー
（※なにわ男子、Aぇ! groupとコラボ）
■Da-iCE「I wonder」
■Number_i「BON」
（※大阪・関西万博会場から世界初パフォーマンス）
■BE:FIRST「Masterplan」
■FANTASTICS「Yellow Yellow」
■ME:I「Click」