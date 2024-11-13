¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢23ºÐ¤ÇÊ³È¯¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡È¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡É¤ËEXIT¡ÖºÇ¹â¡ª·ÝÇ½³¦¤À¤Ê¤¢¡ª¡×¡ÖÌ´¤¢¤ë¡ª¡×
11·î12Æü¿¼Ìë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØEXITV¡Ù¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬½Ð±é¡£20Âå¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡È¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢É×¤Ë¤â¶Ã¤«¤ì¤ë¡ÈÁ¡ºÙ¤ÊÀ³Ê¡ÉÌÀ¤«¤¹¡ÖÀÎ¤Ï¸µµ¤¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¿¡×
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡È²áµî¤Ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¡Ö23ºÐ¤Ç2000Ëü¡Ê±ß¡Ë¤Î¼Ö¡×¤È²óÅú¤·¡¢EXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤È·ó¶áÂç¼ù¤ò¡¢¡ÖºÇ¹â¡ª·ÝÇ½³¦¤À¤Ê¤¢¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ö¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤·¤«¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î·¿¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¥é¥á¿á¤¤«¤±¤Æ¡¢¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Ä¤±¤Æ¡¢Ãª¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤ò¾è¤»¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¼Ö¤ËÆÈ¼«¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤À¤«¤é¸«¤¿ÌÜ¤ÏÁ´Á³2000Ëü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¤â¤¦¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤È·ó¶á¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤¢¤ë¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¤¬º£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£