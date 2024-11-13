¤Þ¤ë¤ÇÀï¼Ö¤ÎÁö¤ê¡ª ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤«¤éEVÈÇ¿··¿G¥¯¥é¥¹¡ÖG580 with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ú¿·¼Ö¥Ë¥åー¥¹¡Û
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â´°àú¤ËG¥¯¥é¥¹
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä G580 with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÃMercedes-Benz G580 with EQ Technology
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎËÜ³Ê¥ª¥Õ¥íー¥ÉSUV¤Ç¤¢¤ëG¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬½ÐÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè¹Ô¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë3.0LÄ¾6¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖG450d¡×¡¢4.0L¤ÎV8¥Ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¥Ö¥é¥ó¥É²¼¤Ë¤¢¤ë¡ÖG63¡×¡Ê¤È¤â¤Ë48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¡¢Âè3¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÆüËÜ¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤Î¤¬BEV¤Î¡Ê°Ê²¼¡¢G580¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖG580¡×¤ò°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡ÈÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎG¥¯¥é¥¹¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1979Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿½éÂå¥â¥Ç¥ë¤«¤éÌ®¡¹¤ÈÎ®¤ì¤ë·ìÅý¤Ï¡ÖÎ¦ÃÏ¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤âÁö¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥ÕÀÇ½¡£»Ö¹â¤¯¤¸¤Ä¤ËÃËÁ°¤ÊSUV¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
³«È¯¥Æー¥Þ¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ô¥£ー¥¯¥ë¤ÎÆÃÄ§¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤·¤¿ÁöÇËÀ¤ÎÁÏÂ¤¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÆâÇ³µ¡ÅëºÜ¼Ö¤Ç¤Ï¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÁö¤ê¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÃÖ´¹¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖG580¡×ÃíÌÜÅÀ¤Ï¡ÈG¥¿ー¥ó¡É¤È¤¤¤¦¤½¤Î¾ì¤ÇÅ¾²ó¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÀï¼Ö¤ä¥Ö¥ë¥Éー¥¶ー¤¬º¸±¦¤Î¥¥ã¥¿¥Ô¥é¤òµÕ²óÅ¾¤µ¤»¤½¤Î¾ì¤Ç¥¯¥ë¤Ã¤È²ó¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¡ÈÄ¶¿®ÃÏÀû²ó¡É¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¡ÖG580¡×¡¢4¤Ä¤Î¼ÖÎØ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¶îÆ°ÍÑ¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¡£¼ÖÂÎ¤ò360ÅÙ¤Þ¤ï¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²óÅ¾È¾·Â¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð1ËÜ¤ÎÌÚ¤Î¼þ¤ê¤ò¥¯¥ë¥¯¥ë¤È²ó¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î±üÃÏ¤ÇÄ¶±Ô³Ñ¤Ë¶Ê¤¬¤ê¥ëー¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢180ÅÙ¤½¤Î¾ì¤ÇÅ¾²ó¤·¸µ¤ÎÆ»¤òÌá¤ë¤³¤È¤âOK¡£¤â¤·¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î·àÃæ¼Ö¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖG580¡×°ìÂò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸«¤è¡ª É¬»¦±üµÁ¡ÖG¥¿ー¥ó¡×
¥âー¥¿ーÃ±ÂÎ¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ147ps/ºÇÂç¥È¥ë¥¯291Nm¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¤Ç¤Ï587ps/1164Nm¤òÈ¯À¸¡£¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×Ãæ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏÀìÍÑ¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥é¥Àー¥Õ¥ìー¥à¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¾²²¼¤ËÅëºÜ¡£½Å¤µ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¤¹¤¬¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï¡ÖG450d¡×Èæ¡Ü560kg¤Î3120kg¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏWLTC¥âー¥É¤Ç473km¤È¼ÂÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤ò³ÎÊÝ¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¡ÖG¥¿ー¥ó¡×¡¢¥»¥ó¥¿ー¥³¥ó¥½ー¥ë¤ÎÀìÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥Ñ¥É¥ëÁàºî¤Ç¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¡¢²óÅ¾Êý¸þ¡¢³ÑÅÙÄ´À°¡ÊÇ¤°Õ¤Î³ÑÅÙ¤Ç»ß¤á¤ë¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤â»ß¤á¤ëÁàºî¤ò¤»¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ¤â2²óÅ¾¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤ÎÀÊ¾å¡¢¡Ö2²ó¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ë¥Þ¤ÎÊý¸þ¤Ï¸µ¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤Î¤Ç1²óÅ¾¤Ç½½Ê¬¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¥Ê¥¤¥·¥ç¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤°Û¼¡¸µ¤Î¿··¿G¥¯¥é¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä G580 with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÃMercedes-Benz G580 with EQ Technology
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä G580 with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÃMercedes-Benz G580 with EQ Technology
SPECIFICATIONS
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä G580 with EQ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó1 ¡ÃMercedes-Benz G580 with EQ Technology Edition 1
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4730¡ßÁ´Éý1985¡ßÁ´¹â1990mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2890mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§3120kg
¶îÆ°Êý¼°¡§4WD
¥âー¥¿ー¡§¸òÎ®Æ±´üÅÅÆ°µ¡
¥âー¥¿ー¿ô¡§4µ¡
¥Õ¥í¥ó¥È¥âー¥¿ーºÇ¹â½ÐÎÏ¡§108kW¡ß2
¥Õ¥í¥ó¥È¥âー¥¿ーºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§291Nm¡ß2
¥ê¥¢¥âー¥¿ーºÇ¹â½ÐÎÏ¡§108kW¡ß2
¥ê¥¢¥âー¥¿ーºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§291Nm¡ß2
¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¡§432kW¡Ê587PS¡Ë
¥·¥¹¥Æ¥àºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§1164Nm
¥Ö¥ìー¥¡§¡ÊÁ°¸å¡Ë¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯
¥¿¥¤¥ä¡§¡ÊÁ°¸å¡Ë275/50R20
¸òÎ®ÅÅÎÏÎÌ¾ÃÈñÎ¨¡§262Wh/km¡ÊWLTC¥âー¥É¡Ë
°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¡§530km¡ÊWLTC¥âー¥É¡Ë
²Á³Ê¡§2635Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë