黒木ほの香、小峯愛未、小山百代、汐入あすかの4名から成る声優ユニット・サンドリオンが、12月25日に山野ホールで開催する＜Sound Orion Live Finale〜メリーメニーメモリーズ!!!!〜＞をもって活動に終止符を打ち、各々の夢や目標に向かって羽ばたいていくことを発表した。

その活動最終日となる12月25日に、7年半にも及ぶ活動の中で生み出した楽曲たちの中から、選りすぐりの36曲を収録したオールタイム・ベストCDを2枚組でリリースすることが決定した。

また、サンドリオンとしてファンへ直接感謝を伝えるリリースイベントの開催も決定。11月24日は、文化放送 超A&G+で2021年3月31日から2024年9月18日まで144回に渡って放送されていた「サンドリon the Radio」を振り返るトークイベントとして、文化放送サテライトプラス広場からお届けする。イベント終了後には、イベント会場にて対象商品を予約した人を対象にリリースイベントも実施される。

リリース情報

『SoundOrion Memorial BEST !!!!』

発売日：2024年12月25日(水)
価格：￥3,500(税込)　￥3,182(税抜)
品番：COCX-42428-9
Disc01
M1. Ouverture - Happiness 4 you! - Album mix
M2.S. T. A. R. T
M3.無重力ランデヴー - S2ver.
M4.Familiar base - Album mix
M5.Never give upをもう一度 - S2ver.
M6.メグル・オモイ・メグル-SMBver.
M7.がむしゃらリテイク - S2ver.
M8.Go!Action - S2ver.
M9.Imitate Fiction-SMBver.
M10.ブランコリック - Album mix
M11.Zodiac Sign - S2ver.
M12.僕らのSailing!!-SMBver.
M13.キラーチューン-SMBver.
M14.ハッピーアイスクリーム - Album mix
M15.告白星 - Re-arrange ver.
M16.illuminations - S2ver.
M17.タイムトラベル - S2ver.
Disc02
M1.Overture〜The Beginning of a SoundOrion's Great Adventure〜
M2.Angel Ladder
M3.LINE LOOP - Album mix
M4.メロン・ソーダ・フロート
M5.ゼロイチ
M6.Sunny Canvas
M7.marble
M8.コン！ソン！ドン！
M9.カラフルイロドル
M10.ライフ・イズ・キューティクル
M11.Be Shine! Sound × Orion
M12.ダッサイ
M13.FAQ
M14.ゆびきりの唄
M15.星のLarme
M16.天体図
M17.Have a nice journey
M18.きっと星は輝いている
M19.君だけのオリオン

ライブ・イベント情報

＜リリースイベント＞
2024年11月24日(日)
15:00　トークイベント開演
15:45(予定)　特典会開始
文化放送サテライトプラス広場
〒105-0013 東京都港区浜松町１丁目３１
出演
サンドリオン（黒木ほの香、小峯愛未、小山百代、汐入あすか）
イベント内容
「サンドリon the Radio」振り返りトーク＆特典会
※トークイベントは観覧無料です。文化放送サテライト広場は文化放送の敷地内となりますので、朝10時までは場所取りなどの行為は禁止とさせていただきます。
※トークイベント終了後、CDをご予約（全額内金）頂いたお客様を対象に特典会を開催します。
※ご予約内金は現金のみのお取り扱いとなりますので予めご了承ください。」
※予約販売は14:00受付開始予定しております。
※特典会はCD１枚ご予約に対して下記の「個別ポストカードサイン会」または「２ショット撮影会」いずれかの特典会にご参加いただけます。
◆特典会内容
●個別ポストカードサイン会（予約購入者対象）　
●２ショット撮影会（予約購入者対象）
◆イベント参加の詳細は、日本コロムビアの「サンドリオン Official Music Information Site」をご確認ください。
https://columbia.jp/soundorion/

外部サイト