ライブ・イベント情報



＜リリースイベント＞2024年11月24日(日)15:00 トークイベント開演15:45(予定) 特典会開始文化放送サテライトプラス広場〒105-0013 東京都港区浜松町１丁目３１出演サンドリオン（黒木ほの香、小峯愛未、小山百代、汐入あすか）イベント内容「サンドリon the Radio」振り返りトーク＆特典会※トークイベントは観覧無料です。文化放送サテライト広場は文化放送の敷地内となりますので、朝10時までは場所取りなどの行為は禁止とさせていただきます。※トークイベント終了後、CDをご予約（全額内金）頂いたお客様を対象に特典会を開催します。※ご予約内金は現金のみのお取り扱いとなりますので予めご了承ください。」※予約販売は14:00受付開始予定しております。※特典会はCD１枚ご予約に対して下記の「個別ポストカードサイン会」または「２ショット撮影会」いずれかの特典会にご参加いただけます。◆特典会内容●個別ポストカードサイン会（予約購入者対象）●２ショット撮影会（予約購入者対象）◆イベント参加の詳細は、日本コロムビアの「サンドリオン Official Music Information Site」をご確認ください。https://columbia.jp/soundorion/