黒木ほの香、小峯愛未、小山百代、汐入あすかの4名から成る声優ユニット・サンドリオンが、12月25日に山野ホールで開催する<Sound Orion Live Finale〜メリーメニーメモリーズ!!!!〜>をもって活動に終止符を打ち、各々の夢や目標に向かって羽ばたいていくことを発表した。その活動最終日となる12月25日に、7年半にも及ぶ活動の中で生み出した楽曲たちの中から、選りすぐりの36曲を収録したオールタイム・ベストCDを2枚組でリリースすることが決定した。

リリース情報







『SoundOrion Memorial BEST !!!!』発売日:2024年12月25日(水)価格:¥3,500(税込) ¥3,182(税抜)品番:COCX-42428-9Disc01M1. Ouverture - Happiness 4 you! - Album mixM2.S. T. A. R. TM3.無重力ランデヴー - S2ver.M4.Familiar base - Album mixM5.Never give upをもう一度 - S2ver.M6.メグル・オモイ・メグル-SMBver.M7.がむしゃらリテイク - S2ver.M8.Go!Action - S2ver.M9.Imitate Fiction-SMBver.M10.ブランコリック - Album mixM11.Zodiac Sign - S2ver.M12.僕らのSailing!!-SMBver.M13.キラーチューン-SMBver.M14.ハッピーアイスクリーム - Album mixM15.告白星 - Re-arrange ver.M16.illuminations - S2ver.M17.タイムトラベル - S2ver.Disc02M1.Overture〜The Beginning of a SoundOrion's Great Adventure〜M2.Angel LadderM3.LINE LOOP - Album mixM4.メロン・ソーダ・フロートM5.ゼロイチM6.Sunny CanvasM7.marbleM8.コン!ソン!ドン!M9.カラフルイロドルM10.ライフ・イズ・キューティクルM11.Be Shine! Sound × OrionM12.ダッサイM13.FAQM14.ゆびきりの唄M15.星のLarmeM16.天体図M17.Have a nice journeyM18.きっと星は輝いているM19.君だけのオリオン