ディビジョン別CD7ヶ月連続リリース企画を実施中の『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』(以下『ヒプマイ』)より、ナゴヤ・ディビジョンBad Ass Templeの「.Bad Ass Temple」が11月13日にリリースされた。「.Bad Ass Temple」に収録されるのは、波羅夷 空却(CV葉山翔太)が歌う「終端」、四十物 十四(CV榊原優希)が歌う「Continued」、天国 獄(CV竹内栄治)が歌う「Heartache」の3曲と、3人の新規エピソードとなるドラマトラックだ。

リリース情報

◼︎『.Bad Ass Temple』

【発売日】11月13日(水)

【品番】 KICA-3311【定価】\2,530(税抜価格 \2,300)



【収録内容】

M1:「終端」波羅夷 空却

作詞:Bimi 作曲:Bimi・DJ dip 編曲:DJ dip

M2:「Continued」四十物 十四

作詞・作曲・編曲:lilbesh ramko

M3:「Heartache」天国 獄

作詞・作曲・編曲:高岩遼

M4:Drama Track「Fools Gold」



【パッケージ仕様】

初回製造分のみスペシャルデジパック仕様



【CD封入特典】

2024年12月28日(土)

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ディビジョン・ファンミーティング Bad Ass Temple」@北九州ソレイユホール

CD購入者抽選予約受付シリアル



◼︎『.Bad Ass Temple』ELR Store限定盤 アクリルブロック3種セット付き

【発売日】11月13日(水)

【品番】ECB-1701【価格】\6,000(税抜価格 \5,455)



【収録内容】

M1:「終端」波羅夷 空却

作詞:Bimi 作曲:Bimi・DJ dip 編曲:DJ dip

M2:「Continued」四十物 十四

作詞・作曲・編曲:lilbesh ramko

M3:「Heartache」天国 獄

作詞・作曲・編曲:高岩遼

M4:Drama Track「Fools Gold」



【パッケージ仕様】

初回製造分のみスペシャルデジパック仕様



【CD封入特典】

2024年12月28日(土)

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ディビジョン・ファンミーティング Bad Ass Temple」@北九州ソレイユホール

CD購入者抽選予約受付シリアル



【グッズ特典】アクリルブロック3種セット(100×100mm×厚さ20mm)

※ディビジョン別7連続リリース各CD共通のグッズ特典となり、特典絵柄がCDごとに異なります。



・法人別オリジナル特典(特典内容各CD共通)

アニメイト:ミニフォト3枚セット(各54×86mm)

Amazon.co.jp:メガジャケ(240×240mm)

ELR Store:丸缶バッジ3個セット(各Φ57mm)

HMV:A5クリアファイル

楽天ブックス:ステッカー3枚セット(各100×100mm)

ゲーマーズ:マイクロファイバーコースター(100 x100mm)

タワーレコード:2L判ブロマイド3枚セット

TSUTAYA:アクリルキーホルダー(40×40mm)

メーカー特典:3カットフォトカード(153×100mm)

関連リンク

◆『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』オフィシャルサイト

BARKSでは、CVを務める葉山翔太、榊原優希、竹内栄治にそれぞれインタビューを実施。連載1回目となる今回は、ナゴヤ・ディビジョンのリーダー、波羅夷 空却を演じる葉山翔太のインタビューをお届けする。新曲「終端」を作詞したのは、同作のメディアミックス作品、舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage(以下『ヒプステ』)で波羅夷 空却役を演じていた、俳優「廣野凌大」としても活動しているアーティストのBimiということもあり、「僕のなかにある空却の感覚とフィットする部分があった」と語る葉山に、新曲についてや『ヒプマイ』楽曲についてなど、たっぷり語ってもらった。◆ ◆ ◆──新曲「終端」の仮歌を聴いた感想はいかがでしたか?葉山:まずは、嬉しかったですね。仮歌を聴いて改めて「Bimiだ……空却!!」と昂まっていろいろな感情が押し寄せてきて。もちろん、今までの『ヒプマイ』楽曲に携わられた方々もそれぞれのディビジョンへの想いを込めて書いてくださっていたと思うのですが、廣野さんは空却としてステージに立たれていたので「より濃い曲が来たな……!」というのが、第一印象でした。──葉山さんはもともと『ヒプステ』をご覧になっていたんですね。葉山:はい、観劇させていただきました。それと、<EVIL A LIVE 2024>に出演させていただいたときに楽屋でBimiさんのステージも観させていただいて。すごくセクシーだなって思いながら(笑)。廣野さんの空却としての歌い方は、僕の歌い方とすごく近いものを感じていたので、仮歌を聴いた時点で僕のなかにある空却の感覚とフィットする部分があったんです。──歌詞はいかがでしたか?葉山:難しいですよね。今回、タイトルの「終端」という言葉がキーワードになっているなと思っていて。ドラマトラックを聴いていただくとより分かると思うのですが、空却が今まで拳で導いてきたところから、ひとつものすごくでかい壁をぶち壊した後にできた曲だということが歌詞からも伝わってきました。それまで修行僧だった空却が、僧侶として格が上がった存在になり、ひとつの極地に辿り着いたんだな、と。──仏教用語が多用されているのも空却らしさを感じます。葉山:個人的には、この曲自体が空却の人生を表しているなとも思ったんです。仏教的な面から人を導いていこうという空却の意志がものすごく感じられる言葉ばかりでしたし、同時に空却の曲ではありますが、聴いている方自身の人生とも重ね合わせられる言葉だなとも思います。特に《行住坐臥 全ての経験が 今生きる者の糧》という歌詞は、“日常のこと全てが今生きる者の糧となる”という救いの言葉だなと、僕のなかですごく響きました。──そんな「終端」のレコーディングには、どのような想いで臨まれたのでしょうか?葉山:今までの空却の曲は、彼自身の導き方とリンクしていてパワーや勢いがとても大事な曲が多かったのですが、今回の曲は勢いだけでは完成しないなと思って。先ほど、「僕のなかにある空却の感覚とフィットする部分があった」と言いましたが、どう歌うかはレコーディングまですごく悩んでいたんです。──そうなんですね。レコーディングまでに何か準備などはされましたか?葉山:過去にファンの方から「お経を唱えているようなフローがいいですね」と感想をいただいたこともあったのですが、今回は更に“お経成分”が強まっていたので、レコーディングまでの1週間、YouTubeで般若心経を聴いて、夜寝る前にもずっと唱えていたんです。──般若心経ですか?葉山:お経って、音の高低というか“音の波立たせ方”が独特じゃないですか。感情で歌っているわけでもないし、かといって無機質に音を出しているわけでもなくて。「お経とは一体なんなんだろう?」と悩みながらレコーディングに臨みました。結果、なんだったのかは分かっていないのですが(笑)。でも、お経的なフローというのは今の自分の最大限で表すことができたのかなと思っています。──レコーディングで歌いながら印象に残っている部分は?葉山:最初はやっぱりお経要素が強いなと思ったのですが、2パート目からガラッと変わって、空却の持ち合わせている“我”がより濃く出てきて、「何事にも不退転の心で対峙していくんだぜ」という気持ちが押し出されているように感じました。よりラップ要素が強まったので、韻をしっかり意識してフローにノっていかないとカッコつかないなと思い、すごく頑張りましたね。──ナゴヤ・ディビジョンのほかメンバーの新曲はいかがでしたか?葉山:格が上がったのは空却だけじゃなくて他のふたりもそうだなと思っていて。(四十物 十四役の)榊原(優希)くんとも「十四の曲のなかでいちばん高音を出してるよね」って話していたんです。しかも、ブレスの後にパァンって出すんじゃなくて、歌っている途中でグラデーションでガーッと上がっていく、あれすごいよね?って。──天国 獄の「Heartache」はいかがですか?葉山:獄さんの曲は、惚れさせられますよね。めちゃくちゃカッコよかったです。大人の色気ムンムンで、2曲とも今までの曲からより一層、スキルや歌詞に対する感情の込め方の緻密さを求められているなと思いました。3曲を通して、ナゴヤ・ディビジョンのひとつの集大成をお見せできるのではないかな、と思っています。──ドラマトラックのシナリオを読んだ感想はいかがでしたか?葉山:最初はいつも通りの日常が進んでいくのかなと思ったのですが、灼空さんがいきなり殴られて、力だけではどうにもできない状況になってしまって。今回登場した荼毘羅達磨は最後の最後まで空却の家族や周りの人間をめちゃくちゃにしてやると言い続けているとても恐ろしいキャラクターなのですが、初めて空却の説法で屈服させられなかった人物でもあるんですよね。そのことにまず驚きました。それに、おそらく空却にとって自分の家族や仲間が自分のせいでここまで傷つけられてしまったのも初めての経験だったと思うんです。それまでの空却としては導いてきたつもりだったのが、導いてきた結果抱えた業がどれほどのものだったのかを思い知る話でもあったと思いました。──空却が「争いの螺旋から降りることにした」と言ってディビジョン解散を宣言したのも衝撃でした。葉山:空却のいちファンとしては、折れてしまった空却を見るのはショックな気持ちもありましたが、そこは獄と十四や家族がいてくれたおかげで立ち直ることができて。確かに空却はひとりで突っ走って引っ張っていくタイプですが、やっぱりナゴヤ・ディビジョンのテーマであると僕が思っている、「家族」が救ってくれるんだなと、安心もしました。──解散しそうになる状況で、それまで守られることの多かった十四が率先して動いていたのも印象的です。葉山:十四の成長はすさまじかったですね。当初の空却の教えとしては“自分の力で立って歩いていく”というものがあったと思うのですが、それはなにも自分ひとりだけの力で立つ必要はなくて、自分以外の力を借りながら立ち上がってもいいんだと、十四と獄から気付かされて。それが歌詞にもある《求道し救世し》とも繋がっていて、彼のなかで本当に答えが見つかったんだな、と感じています。──葉山さんは空却を5年間演じてこられましたが、現在の空却に対する印象は変化していますか?葉山:5年経ちましたが、空却自体の印象はあまり変わっていなくて、彼の素の部分も変わっていないと感じています。空却の過去はまだ謎に包まれている部分も多く、僕自身で深堀りしていくしかなくて、そこがまた楽しいですね。◆インタビュー(2)へ──ここからは過去の楽曲についてもお聞きしていきます。今までのナゴヤ・ディビジョンの楽曲のなかで、特に印象に残っている曲を教えてください。葉山:忘れられないのは、やっぱり初のソロ曲「そうぎゃらんBAM」ですよね。トリッキーですごく難しい曲なんですが、5年経った今聴いてもすごくカッコいいですし、SNSやお手紙でも感想をよくいただくので、僕個人としてもファンの方からしても、思い入れの強い曲だと思います。──「そうぎゃらんBAM」は当時衝撃を受けたました。葉山:よく歌えたなって思いますね(笑)。──葉山さんは、ラップは元々未経験でいらした……?葉山:全然、未経験でした。聴いたことはあったのですが、それがラップというジャンルだということすら分からずに聴いていましたね。なので、『ヒプマイ』に参加してから音楽の世界が広がったと感じています。──ご自身がプライベートで聴く楽曲の幅も広がりましたか?葉山:広がりました。『ヒプマイ』が登場した頃から世間でもヒップホップカルチャーが注目されるようになったので調べるようになりました。個人的には、女性ラッパーのAwichさんが好きで、いつも勉強させてもらっています。──では、ご自身のなかでラップに対する手応えの変化は感じていますか?葉山:いわゆるキャラクターソングとは曲に対するアプローチが全く違うので、一曲一曲に壁を感じていて。毎回ドキドキしながらレコーディングしています。──そうなんですか? 全くそんな印象は受けませんでした。葉山:でもライブで歌うと自分のなかで掴めるものがあるなと感じていて。(山田 一郎役の木村)昴さんをはじめとするキャストの皆さんがMCなども盛り上げてくださって、観客の皆さまと一緒に楽しみながら全員で作り上げる音楽の世界に、自分も溶け込めている感じが本当に心地良いです。ライブがいちばん楽しいですし、ライブで歌うことで手応えを確かなものにした実感があるんです。そういえば今回「終端」を歌ってみて思ったのですが、「開眼」みたいな曲だなって。「開眼」こそまさに、ライブで歌っていくことによって、より歌の解像度が高まって変化していく曲なんです。そういう意味で「開眼」はライブごとに僕たちの熱量の色も違って、ライブ終わりに毎回自分たちもびっくりしてるんですよ。「今回もすごかったねー!」って。──「開眼」は<ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th LIVE ≪2nd D.R.B≫>で初披露でしたね。葉山:個人的にはディビジョンごとのライブ(<ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE ≪CONNECT THE LINE to Bad Ass Temple≫>)Day2のゲストのMOROHAのアフロさんと一緒に歌えたのがいちばん大きかったかもしれないですね。最初にアフロさんがMCをしてくださって、そこから「開眼」が始まるというライブ構成で、レコーディングとは違う感情の作り方ができました。そういった意味で、「開眼」は他の曲とは一線を画すと言い表していいのか分からないですが、僕自身としても、キャラクターとしてもすごく経験を積ませていただいている曲だなと思います。──『ヒプマイ』に携わってきたなかで、特に印象に残っている思い出は?葉山:やっぱり初期の頃は、声優×ラップの世界に先んじて飛び込んでいる昴さんたちがいるなかで、自分がやっていけるのかという不安がありました。キャラクターとしてマイク前で演じたりライブでパフォーマンスしたりすることはできると思うのですが、葉山翔太としてどうやって『ヒプマイ』に携わり、どういう貢献ができるのか、ということについてすごく不安だったんです。──役を演じるだけでなく、ご自身として何ができるかを考えられていたんですね。葉山:でも、そういう不安は全部杞憂で。先ほどもライブがいちばん楽しいと言いましたが、本当にライブの終わりに毎回言っている「ラップってたのC!(楽しい)」の言葉通りで、不安になることもなかったし、気にせずにライブも楽しめました。そんななかで大きな分岐点になったのは、やっぱりディビジョンごとのライブ(<ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE ≪CONNECT THE LINE to Bad Ass Temple≫>)だったのかな、という思いはありますね。──分岐点になったというのは、具体的にどういった面からですか?葉山:それこそ、今思い返してみると、まさしく今回のドラマトラックでも描かれている“ひとりで解決しようとすると挫けてしまうけど、周りの人の力を借りて乗り越えていけばいい”という考え方って、ライブも同じだと思っていて。『ヒプマイ』に携わったことで、ライブは自分ひとりではなく、たくさんの人の力を借りて作り上げていくんだということが分かりましたし、『ヒプマイ』でいろいろな経験をさせていただくなかで、ものづくりに対して想いを込めていくことがいかに大事かということを肌で実感したんです。これからも『ヒプマイ』に携わらせていただいている以上、そこは突き詰めて考えていく必要があると改めて感じています。──ちなみに、ディビジョン別ライブではナゴヤのおふたりとはどのようなやりとりが?葉山:普段から、僕がリーダーとして何かを言葉で伝えなくても、僕らチームはお互いにお互いを刺激し合っているので、特に言葉を交わすというよりは空気で察してそれぞれが動くということが多いです。でもディビジョン別ライブでは、楽屋で肩を叩いたり拳突き出したりアイコンタクトとったりとか、やっていましたね。自分のなかで「今からステージに立つぞ」っていう火種がほしくてやったのですが、ふたりも合わせて乗ってくれました。──お互いに刺激しあっているとのことですが、葉山さんにとって、竹内さんと榊原さんはどのような存在なのでしょうか。例えば、おふたりがライブで想像以上のパフォーマンスをしたときは、どのように感じますか?葉山:本当にそのまま、オブラートに包むことなく「悔しい」ですね。多分、榊原くんや竹内さんもそう思ってる気がする。やっぱりライブって生ものなので、レコーディングとは違う良い音を出したりするわけですよ。特に「開眼」は十四の語りから始まるじゃないですか。あそこがいいと悔しいんですよ。全部持ってかれそうな気がして。もちろん「よっしゃ! 十四やったじゃねえか!」っていう想いがほぼほぼ占めているんですけど。でもやっぱり声優として“聴く”ことに関してはすごく意識があるので、いい音を出していたり歌い方が素敵だったりすると、自分ももっと負けないぞと気合が入りますね。──ありがとうございました。最後に、新曲を楽しみにしている読者へメッセージを!葉山:「終端」は空却が自分を見つめ直し、格が上がったときにできた曲というイメージなので、今までの空却から一新した、違う雰囲気を感じていただけると思います。Bimiさんが書いてくださった言葉は本当に空却に対する想いでいっぱいですし、聴いてくださった皆さんへの“エール”というとちょっと明るすぎてしまうかもしれないですが、それでもやっぱり、僧侶である空却が導いてくれる曲だと思うので、ぜひ曲を楽しんでいただければと思います。と同時に、もし今悩んでいる人がいたら、それが自分にとってすごく重苦しいことだったとしても、周りの人に話してみたりちょっと目線を変えてみたりすることで、空却みたいに壁をぶち破ってふっと楽になれる……そんな気付きのある曲になれたら、すごく嬉しいなと思います。空却の格が上がった曲なので、皆さんも自分自身の格を上げていただけると、より一層この曲は輝くんじゃないかなと思っております。取材・文◎鈴木 幸写真◎野村雄治