ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢¸¦¥Ê¥ª¥³¤«¤éÂô»³Ìã¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³¤«¤éÂô»³Ìã¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇßÂôÉÙÈþÃË GACKT¤«¤éÌã¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÇßÂô¤Ï¡Ö¸¦¥Ê¥ª¥³¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£ÆüÌÀÆü¤Ï»¥ËÚ¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¸ø±é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢½éÆü¤Î³«±éÁ°¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤Î¸¦¤µ¤ó¤«¤é¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¡Á¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç½Ò¤Ù¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼«¿È¤È¸¦¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òµÇ°¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤âÌã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£