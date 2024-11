「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」

今年12月に初の日本ツアー「2024 LEE YOUNGJI WORLD TOUR ALL OR NOTHING JAPAN TOUR」を控え、日本での注目度も増している韓国屈指の人気ラッパー、イ・ヨンジ。

ラップを始めて僅か6ヶ月で挑んだ高校生ラップバトル番組「高等ラッパー3」、韓国ラッパーの頂点を決める2022年のサバイバル番組「SHOW ME THE MONEY 11」で次々に優勝し、瞬く間に頭角を現した天才ラッパーとして知られる彼女は、今年6月にリリースした1st EP「16 FANTASY」がロングヒット。EXOのD.O.(ディオ)とコラボしたタイトル曲「Small girl (feat.D.O.)」のMVでは、彼が頬にキスするシーンが大きな反響を呼ぶなど、刺激的なトピックを振りまいている韓国の最旬アーティストだ。

今年の9月で22歳を迎えたばかりとは思えない肝の座ったキャラクターとトークスキルも持ち味で、BTSやSEVENTEEN、BLACKPINKといったビッグゲストを招いたYouTubeチャンネル「つまらないものですが」での自由奔放なMCぶりでも支持を集めてきた。

"Z世代のアイコン"として絶大な人気を誇り、数々のバラエティ番組にも引っ張りだこのヨンジは、今年の9月からは韓国地上波・KBSで放送中の人気音楽番組「THE SEASONS」シリーズの6代目MCに抜擢されたばかりだ。

トップアーティストがMCを務める「THE SEASONS」シリーズでは、その名の通り、シーズンごとにMCが交代するという点が特徴で、第1シーズンのパク・ジェボムを皮切りに、JANNABIのチェ・ジョンフン(第2シーズン)、天才兄妹デュオ・AKMU(第3シーズン)、Fin.K.L.(ピンクル)出身の歌姫イ・ヒョリ(第4シーズン)が歴代MCを担当。そしてラッパー兼プロデューサーとして活躍する音楽の天才・ZICO(第5シーズン)からバトンを受け継ぐ形で、ヨンジに白羽の矢が立った。

これまでにも、BTSのJ-HOPE、BLACKPINKのJENNIE、初の海外ゲストとなったビリー・アイリッシュら、ビッグアーティストが出演しており、アーティスト同士ならではの音楽談義に加えて、観客の目の前で繰り広げられる生バンドスタイルのパフォーマンスも臨場感抜群。アメリカのエンタメショーさながらの本格派スタイルが、毎回評判を得ている人気番組だ。

韓国で9月27日にオンエアされた「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」の記念すべき初回のオープニングでは話題の「Small girl (feat.D.O.)」をパフォーマンスしたヨンジ。ステージに腰掛けながらリラックスした様子で歌いつつも、客席にマイクを向けてシンガロングを煽ったり、「オーケイ!」と声をあげたり、22歳とは思えないほど巧みなステージングで初回のステージを盛り上げていく。

初回のゲストには、9月にリリースした2ndミニアルバム「O」のタイトル曲「NA」のステージを披露したMAMAMOOのHWASA(ファサ)らが登場。セクシーで抜群のカリスマ性を放つ彼女にも臆せず、ソロ曲「Maria」のダンスを一緒にコラボするなど、持ち前の愛嬌とユーモラスなキャラクターを武器に、K-POP界の売れっ子たちとも渡り合っていくヨンジ。

続く第2回には、バラエティ番組で共演したことのある仲良しのIVE・YUJIN(ユジン)、OH MY GIRL・MIMI(ミミ)が登場。ダメージジーンズ姿だった初回とは一変し、深紅のドレスを身にまとったヨンジに対し、「私たちが出るからって意識して、真っ赤なドレスをお召しになられたそうで...」とYUJINが突っ込むと、「秋だから紅葉っぽくしただけ」と舌戦を繰り広げるも、「コチュジャンかと思った」と一蹴されてしまう一幕も。刺激的だが笑いに満ちたトークもヨンジならではだ。

この日出演した、韓国の国民的歌手イ・ジョクやBTOBのイ・チャンソプら、自分よりずっと年上のベテランを前にしても、全く物怖じしない屈強なメンタルや歯に衣着せぬ物言いで、これまでのMCたちとは一味異なるユニークな番組を作り上げているイ・ヨンジ。貫禄抜群の彼女が今後大物たち相手にどのように振る舞うのか?大いに気になるところだ。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー

第1回(ゲスト:MAMAMOO・HWASA他)

放送日時:2024年11月19日(火)0:30〜、11月24日(日)1:20〜

第2回(ゲスト:IVE・ユジン、OH MY GIRL・ミミ他)

放送日時:2024年11月26日(火)0:30〜、12月1日(日)1:20〜

チャンネル:KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

