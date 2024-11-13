NOWADAYS、デジタルシングル「Let′s get it」コンセプトフォトを公開…発売日に韓国で路上ライブを開催

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NOWADAYSが、新譜のコンセプトフォトを公開した。

NOWADAYSは12日、公式SNSを通じて、新しいデジタルシングル「Let's get it」のコンセプトフォト第1弾を掲載した。集合コンセプトフォトの中でメンバーは、インパクトのあるグラフィティが描かれた壁や車を中心に洗練された雰囲気を作り上げた。

個人コンセプトフォトでは、クールな表情のヒョンビンを皮切りに、車の上に乗って悪童のような雰囲気を漂わせるユン、愛らしいポーズで目を引くヨヌ、圧巻のムードを放つジニョク、カリスマ性溢れる表情で女心をつかむシユンまで、より一層成熟したメンバーらの魅力が視線を奪った。

また、ニューアルバムの発売を記念するイベントも発表された。彼らは新曲の発売日である21日午後7時30分、ソウル弘大（ホンデ）レッドロードにて路上ライブを行う。彼らはこの公演を通じて新曲「Let's get it」のパフォーマンスを初めて披露することはもちろん、ファンクラブDAY_ANDと出会う計画だ。

「Let's get it」は21日午後6時、各音楽配信サイトで発売される。