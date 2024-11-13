NOWADAYS、デジタルシングル「Let′s get it」コンセプトフォトを公開…発売日に韓国で路上ライブを開催
NOWADAYSは12日、公式SNSを通じて、新しいデジタルシングル「Let's get it」のコンセプトフォト第1弾を掲載した。集合コンセプトフォトの中でメンバーは、インパクトのあるグラフィティが描かれた壁や車を中心に洗練された雰囲気を作り上げた。
個人コンセプトフォトでは、クールな表情のヒョンビンを皮切りに、車の上に乗って悪童のような雰囲気を漂わせるユン、愛らしいポーズで目を引くヨヌ、圧巻のムードを放つジニョク、カリスマ性溢れる表情で女心をつかむシユンまで、より一層成熟したメンバーらの魅力が視線を奪った。
「Let's get it」は21日午後6時、各音楽配信サイトで発売される。
NOWADAYS Digital Single [렛츠기릿 (Let's get it)]- NOWADAYS (@CUBE_NOWADAYS) November 12, 2024
Concept Photo #1#현빈 #HYEONBIN
2024.11.21. 6PM (KST)#NOWADAYS #나우어데이즈#렛츠기릿 #Lets_get_it pic.twitter.com/4aFlP6gh7a
NOWADAYS Digital Single [렛츠기릿 (Let's get it)]- NOWADAYS (@CUBE_NOWADAYS) November 12, 2024
Concept Photo #1#윤 #YOON
2024.11.21. 6PM (KST)#NOWADAYS #나우어데이즈#렛츠기릿 #Lets_get_it pic.twitter.com/WAdtOKG7lo
NOWADAYS Digital Single [렛츠기릿 (Let's get it)]- NOWADAYS (@CUBE_NOWADAYS) November 12, 2024
Concept Photo #1#연우 #YEONWOO
2024.11.21. 6PM (KST)#NOWADAYS #나우어데이즈#렛츠기릿 #Lets_get_it pic.twitter.com/p1txHVgwA8
NOWADAYS Digital Single [렛츠기릿 (Let's get it)]- NOWADAYS (@CUBE_NOWADAYS) November 12, 2024
Concept Photo #1#진혁 #JINHYUK
2024.11.21. 6PM (KST)#NOWADAYS #나우어데이즈#렛츠기릿 #Lets_get_it pic.twitter.com/bBCkVbH263
NOWADAYS Digital Single [렛츠기릿 (Let's get it)]- NOWADAYS (@CUBE_NOWADAYS) November 12, 2024
Concept Photo #1#시윤 #SIYUN
2024.11.21. 6PM (KST)#NOWADAYS #나우어데이즈#렛츠기릿 #Lets_get_it pic.twitter.com/ktXnZyQZEF