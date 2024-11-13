¡Ö뿌듯하다¡Ê¥×¥É¥¥¥¿¥À¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö뿌듯하다¡Ê¥×¥É¥¥¥¿¥À¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö뿌듯하다¡Ê¥×¥É¥¥¥¿¥À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤¤Ë»È¤¦É½¸½¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö뿌듯하다¡Ê¥×¥É¥¥¥¿¥À¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡¢¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡¢µ¤Ê¬¤¬Ëþ¤ÁÂ¤ê¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Êª¤´¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ÆÃ£À®´¶¤äËþÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤Ë»È¤¦É½¸½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¡Ö가슴이 뿌듯하다¡Ê¥«¥¹¥ß ¥×¥É¥¥¥Ã¥¿¥À¡Ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¸¡¿RayWEBÊÔ½¸Éô