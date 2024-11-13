ÂçºåÉÜ·ÙËÜÉô

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡À¸¸å5¥«·î¤ÎÄ¹ÃË¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï13Æü¡¢Éã¿Æ¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃæÀîÎ¶¼¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë=Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì2ÃúÌÜ=¤ò½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¡¢¡Ö¡ÊÄ¹ÃË¤ò¡Ë¤À¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤à¤Ä¤òÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤ª¤·¤ê¤Õ¤­¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¡¢¤Ä¤¤²¼¤ËÍî¤È¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÁÜºº1²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï1·î2Æü¸áÁ°3¡Á6»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¤Ç5¥«·î¤ÎÄ¹ÃË¤Ë²¿¤é¤«¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ÆÇ¾¤ËÂ»½ý¤òÉé¤ï¤»¡¢»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡ÃæÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é119ÈÖÄÌÊó¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿µßµÞÂâ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤«¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µã¤­¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊü¤êÅê¤²¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä¹ÃË¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢2Æü¸å¤ËÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£»ö·ïÅö»þ¡¢Êì¿Æ¤ÏÊÌ¼¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊµÜºäÃÎ¼ù¡Ë