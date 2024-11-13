½éÀï¤ËÎ×¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¹ë½£Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·ª¸¶ÎÍÌð¤Ï¡Ö5ÈÖ»°ÎÝ¡×¡¢4ÈÖ¤Ï¿¹²¼æÆÂÀ¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢12¡Û
¡¡¢¡¥×¥ì¥ß¥¢12¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ¡¡ÆüËÜ¡½¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê13Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡Ë
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬½éÀï¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ËÎ×¤à¡£·ª¸¶ÎÍÌð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡Ö5ÈÖ»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£4ÈÖ¤Ï¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¡£³«ËëÅê¼ê¤Ï°æ¾å²¹Âç¡Êµð¿Í¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
1¡¡º¸¡¡·¬¸¶¾»Ö
2¡¡Æó¡¡¾®±à³¤ÅÍ
3¡¡Ãæ¡¡Ã¤¸ÊÎÃ²ð
4¡¡±¦¡¡¿¹²¼æÆÂÀ
5¡¡»°¡¡·ª¸¶ÎÍÌð
6¡¡°ì¡¡ËÒ½¨¸ç
7¡¡»Ø¡¡À¶µÜ¹¬ÂÀÏº
8¡¡Í·¡¡¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº
9¡¡Êá¡¡ºäÁÒ¾¸ã
Åê¡¡°æ¾å²¹Âç