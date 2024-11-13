¼«Ì±ÅÔÏ¢¡ÖÉÔµºÜ¡×¤Ç¹ðÈ¯¾õ¡á»ÙÉô¤Ø¤Î¸òÉÕ¶â¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼ýÆþ¤â¡½Åìµþ
¡¡¼«Ì±ÅÞÅìµþÅÔÏ¢¤¬£²£°£²£²Ç¯Ê¬¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÅÞ»ÙÉô¤Ë»Ù½Ð¤·¤¿¸òÉÕ¶â·×Ìó£²£´£°Ëü±ßÊ¬¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¿À¸Í³Ø±¡Âç¤Î¾åÏÆÇîÇ·¶µ¼ø¤Ï£±£³Æü¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÅö»þ¤ÎÅÔÏ¢²ñÄ¹¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¤é£³¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ðÈ¯¾õ¤òÅìµþÃÏ¸¡¤ËÍ¹Á÷¤·¤¿¡£
¡¡¹ðÈ¯¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÞÅÔÏ¢¤Ï£²£²Ç¯£²¡Á£±£²·î¡¢ÅÔÆâ¤Î£±£°ÅÞ»ÙÉô¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁÈ¿¥³èÆ°Èñ¡×¤È¤·¤Æ·×Ìó£²£´£°Ëü±ß¤Î¸òÉÕ¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤»¤º¡¢»Ù½ÐÁí³Û¤ò²á¾¯¤ËµÆþ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡¡