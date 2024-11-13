·ý½Æ¤ä³ÐÀÃºÞ¡¢ÂçËã¤Ê¤É¾ÚµòÉÊ3800ÅÀ¤òÊüÃÖ¡¡¼¢²ì¸©Æâ¤Î7·Ù»¡½ð
¡¡¼¢²ì¸©·Ù¤Ï13Æü¡¢½Æ´ï¤ä°ãË¡ÌôÊª¤Ê¤É¤Î¾ÚµòÉÊ¤äÁÜºº»ñÎÁ¤Ê¤ÉÌó3800ÅÀ¤¬¸©Æâ7½ð¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â´ÉÍýÊí¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤º¤µ¤ó¤Ê´ÉÍý¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ö·ïÁÜºº¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡·º»ö´ë²è²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ý½Æ4Ãú¤äÌÏÂ¤·ý½Æ15Ãú¡¢¼ÂÃÆ2¸Ä¡¢³ÐÀÃºÞ4ÅÀ¡Ê·×11¥°¥é¥à¡Ë¡¢¸½¶â4Ëü8801±ß¤Î¤Û¤«¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ê¥¤¥Õ¡¢Ãí¼Í´ï¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1970Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë²¡¼ý¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·ý½Æ4Ãú¤Î¤¦¤Á1Ãú¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Î1Ãú¤ÏÀï»þÃæ¤Î·³ÍÑ½Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·×3829ÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó4³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë1588ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Ø·¸¤¹¤ë323»ö·ï¤òÆÃÄê¤Ç¤¤¿¤¬¡¢»Ä¤ë2241ÅÀ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£