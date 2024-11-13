È÷Á°»ÔÌ±¤Î¸òÎ®»ÜÀß¤Ë²þ½¤¹©»öÃæ¤Îµì¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ó¥¼¥ó¡¡3³¬¤ò¡Ö»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°»ÜÀß¡×¤Ø¡¡²¬»³
¹©»öÃæ¤Îµì¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ó¥¼¥ó¡¡È÷Á°»ÔÀ¾ÊÒ¾å¡¡10·î
¡¡²¬»³¸©È÷Á°»Ô¤Ï¡¢ÊÄº¿¤·¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ÔÌ±¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³èÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Î°ìÉô¤Ë±¿Æ°»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È÷Á°»Ô¤Ï22Ç¯Á°¤ËÊÄº¿¤·¤¿µì¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ó¥¼¥ó¤Î5³¬¤«¤é7³¬¤ò²òÂÎ¤·¡¢1³¬¤«¤é4³¬¤òÂ¿ÌÜÅª»ÜÀß¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦²þ½¤¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3³¬¤È4³¬¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¶õ¤¥¹¥Úー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ô¤Ï3³¬¤ò»ÔÌ±¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°»ÜÀß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿1³¬¤ÎÉôÊ¬¤òÍÂ¤«¤êÊÝ°é¼¼¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÌó3²¯9000Ëü±ß¤Î¹©»öÈñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·×²è¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦Í½»»°Æ¤Ï¡¢13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿È÷Á°»Ô¤ÎÎ×»þµÄ²ñ¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È4³¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÌ¿®À©¤Î¹â¹»¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£