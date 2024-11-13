²ÏËÌÄ®¤ÎÃæ³Ø¹»¤Îµë¿©¡¡Ì£Á¹½Á¤ÎÃæ¤Ë¥Û¥Á¥¥¹¤Î¿Ëº®Æþ¡¡·ò¹¯Èï³²¤ÎÊó¹ð¤Ê¤·
²ÏËÌÄ®¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç13Æü¡¢µë¿©¤ÎÌ£Á¹½Á¤ÎÃæ¤Ë¥Û¥Á¥¥¹¤Î¿Ë1¸Ä¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿À¸ÅÌ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢·ò¹¯Èï³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ÏËÌÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸á¸å1»þ10Ê¬¤´¤í¡¢Ä®Î©²ÏËÌÃæ³Ø¹»¤Çµë¿©¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Ì£Á¹½Á¤«¤éÂç¤¤µ¤¬1¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¥Û¥Á¥¥¹¤Î¿Ë1¸Ä¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¬Ì£Á¹½Á¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤ëÄ¾Á°¤Ë¤ª¤ï¤ó¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Û¥Á¥¥¹¤Î¿Ë¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿Ë¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿À¸ÅÌ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä®Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©¤ÏÄ®¤Îµë¿©¥»¥ó¥¿ー¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤Î·ò¹¯Èï³²¤ÏÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Èµë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Á¥¥¹¤Î¿Ë¤¬º®Æþ¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£