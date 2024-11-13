¡ÚÅß¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¡Û¤¢¤Î¡Ö¥Àー¥¹¡×¤¬À¸¥¯¥êー¥à10¡óÁýÎÌ¤Ç¸ÂÄêÈ¯Çä¤À¤Ã¤Æ¡ªÇ»¸ü¥ß¥ë¥¯¤Ç¤È¤í～¤ê¸ý¤É¤±¢ö
´¨¤¤Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È♡ÄêÈÖ¤ÎÎ³¥Á¥ç¥³¡Ö¥Àー¥¹¡×¤«¤é½é¤ÎÅß¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢11·î¾å½Ü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ªÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò10%ÁýÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀå¿¨¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¤È¡ÖÇò¤¤¥Àー¥¹¡×¤¬¡¢Åß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£Àã¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ú¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¿·ºî¡Û11/5¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Õ¥§¥â¥«¡×¤¬È¯Çä¢öÃÈ¤«¤¤Éô²°¤ÇÌ£¤ï¤ª♡¡ÚÅß¤³¤½¥¢¥¤¥¹¡Û
Ç»¸ü¥ß¥ë¥¯»ÅÎ©¤Æ¤ÎÅß¸ÂÄê¡Ö¥Àー¥¹¡×
¿¹±ÊÀ½²Û¤«¤é¡¢ÄêÈÖ¤ÎÎ³¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥Àー¥¹¡×¤ÎÅß¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬11·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Åß¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Àー¥¹¡ã¥ß¥ë¥¯¡ä¡×¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÇò¤¤¥Àー¥¹¡×¤Î2¼ïÎà¡£¤É¤Á¤é¤âÈ¯Çä°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡ÉÅß»ÅÍÍ¡É¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åß¤ÏÇ»¸ü¤Ç¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥Àー¥¹¡ã¥ß¥ë¥¯¡ä¡×¤È¡ÖÇò¤¤¥Àー¥¹¡×¤è¤ê¤âÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò10%ÁýÎÌ¡£¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¤¯¤Á¤É¤±¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È♡
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÅß»ÅÍÍ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡ªÀã¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Åß¤é¤·¤µËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥½ー¥È¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤è¢ö
ÄêÈÖ¤Î1È¢12Î³Æþ¤ê¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Àー¥¹¡ã¥ß¥ë¥¯¡ä¡×¡ÖÇò¤¤¥Àー¥¹¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Æþ¤Ã¤¿¸ÄÊñÁõ¤Î¥¢¥½ー¥È¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡Ä¡ª
¡Ö¥Àー¥¹¡×¤Î¥ー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤â¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¤·¤ï¤¶¡£¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í～¡£
¤³¤Î»þ´ü¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ý¤É¤±¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºß¸Ë¾õ¶·¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¿·ºî¡Û11/5¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Õ¥§¥â¥«¡×¤¬È¯Çä¢öÃÈ¤«¤¤Éô²°¤ÇÌ£¤ï¤ª♡¡ÚÅß¤³¤½¥¢¥¤¥¹¡Û
Ç»¸ü¥ß¥ë¥¯»ÅÎ©¤Æ¤ÎÅß¸ÂÄê¡Ö¥Àー¥¹¡×
¿¹±ÊÀ½²Û¤«¤é¡¢ÄêÈÖ¤ÎÎ³¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥Àー¥¹¡×¤ÎÅß¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬11·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Åß¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Àー¥¹¡ã¥ß¥ë¥¯¡ä¡×¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÇò¤¤¥Àー¥¹¡×¤Î2¼ïÎà¡£¤É¤Á¤é¤âÈ¯Çä°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡ÉÅß»ÅÍÍ¡É¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åß¤ÏÇ»¸ü¤Ç¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥Àー¥¹¡ã¥ß¥ë¥¯¡ä¡×¤È¡ÖÇò¤¤¥Àー¥¹¡×¤è¤ê¤âÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò10%ÁýÎÌ¡£¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¤¯¤Á¤É¤±¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È♡
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÅß»ÅÍÍ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡ªÀã¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Åß¤é¤·¤µËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥½ー¥È¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤è¢ö
ÄêÈÖ¤Î1È¢12Î³Æþ¤ê¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Àー¥¹¡ã¥ß¥ë¥¯¡ä¡×¡ÖÇò¤¤¥Àー¥¹¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Æþ¤Ã¤¿¸ÄÊñÁõ¤Î¥¢¥½ー¥È¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡Ä¡ª
¡Ö¥Àー¥¹¡×¤Î¥ー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤â¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¤·¤ï¤¶¡£¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í～¡£
¤³¤Î»þ´ü¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ý¤É¤±¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºß¸Ë¾õ¶·¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£