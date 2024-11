ONE OK ROCKが、明日11月14日23時に新曲「Dystopia」のMVをONE OK ROCKのYouTubeチャンネルにてプレミア公開する。

(関連:ポルノグラフィティ、中島健人、ONE OK ROCK、MISAMO、MY FIRST STORY、WurtS……注目新譜6作をレビュー)

同曲は『news zero』(日本テレビ系)のエンディングテーマ。ワールドツアーのファイナル公演で、MVの一部を使用したティザー映像が公開されていた。

MVの監督を務めたのは北田一真。「AIによる未来のディストピアを、AIと共に創造する」をテーマに、AIが人間の知能を上回った世界を生成AIで映像化している。AIとの共存を今後どう捉えるか、答えのない問題だからこそ、この作品を通して、さらなる議論が生まれて欲しいという想いが込められているという。

(文=リアルサウンド編集部)