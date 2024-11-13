¡Ú·ÀÌó¹¹²þ¡Ûµð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¥À¥¦¥ó¹¹²þ¡Ö²¿¤È¤«´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤¤¡×150Ëü±ß¸º¤Î1300Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡·ÀÌó¹¹²þ¡Ê13Æü¡¢ÅÔÆâ¡Ë
µð¿Í¤ÎÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤¬150Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î¿äÄê¶â³Û1300Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨1·³¤Ç4»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÍèµ¨¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡×´èÄ¥¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¤È¤«´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÀÁýÅÄÁª¼ê¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥¥ì¥¥ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¤Ï90¥¥íÄøÅÙ¡¢¤³¤ì¤ò5¥¥í¤Û¤ÉÍî¤È¤·¤Æ¡¢¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤¹·×²è¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼éÈ÷¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â®¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï1·³¤Ç2·å¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¡£º£¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆâÌî¼ê¤¬3¿ÍÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÁýÅÄÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¾¡Éé¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£