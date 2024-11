◆Billlie、1年7ヶ月ぶりに完全体でカムバック

【モデルプレス=2024/11/13】10月16日に約1年7ヶ月ぶりに7人の完全体で「Billlie the fifth mini album『Of All We Have Lost』」をリリースした韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)。カムバックを記念したソロインタビュー連載Vol.6にははるな(HARUNA/18)が登場。2021年11月10日に韓国でデビュー、2023年5月に日本デビューしたK-POP第4世代のスーパールーキー。メンバーはシユン(SIYOON)、スヒョン(SUHYEON)、 ムン・スア(MOON SUA)、ション(SHEON)、ハラム(HARAM)の韓国人5人とはるな、つき(TSUKI)の日本人2人の計7人。スヒョン、そしてスアが活動休止していたため、7人全員でのカムバックは約1年7ヶ月ぶりとなった。

◆はるな、日本から韓国へ アイドルの夢抱いたきっかけ

◆はるな、一番大切なもの

◆はるな、完全体活動への意気込み

◆はるなプロフィール

― モデルプレスでは初めてのソロインタビューということで、K-POPアイドルを目指したきっかけから教えてください。はるな:最初はただダンスを学びたくて教室に入ったのですが、偶然にもそこでK-POPのカバークラスを勧められました。そのときから韓国アイドルの先輩方のステージを探し始め、自然とアイドルという夢を抱くようになったと思います。― ロールモデル、憧れの人はいますか?はるな:私のロールモデルはRed Velvetのスルギ先輩です。ステージ上でのクールな雰囲気やパフォーマンスが本当に素敵で、普段のコンテンツでは可愛い一面もたくさん見られるので、魅力的だと思います。私もそんな先輩の姿を見習いたいです。― ご自身のアピールポイントを教えてください。はるな:私の声のトーンは低めなので、私たちの曲では低音パートを担当することが多いです。ファンの方々にも好評なので、この魅力ポイントをアピールしたいです!― 今回のアルバムは、IUさんが作詞に参加されていますが、できあがった曲を聴いた際はどんなことを感じましたか?はるな:IU先輩が作詞してくださった歌詞を実際に歌って聞いてみると、初めてデモを聞いたときとはまったく違った感情が湧いてきました。今回もBelllie’ve(ビリーブ/ファンネーム)の皆さんに新しい姿をお見せできるという確信が持てましたし、メンバーと一緒に作業し、先輩ともコラボできて本当に幸せでした!― 今回のアルバムには「各自の場所で忘れかけていた大切なものを再び取り戻す旅路」というストーリーがありますが、はるなさんの大切なものは何ですか?はるな:私にとって、一番大切なのはBilllieのメンバーたちとの思い出や、Belllie’veとの瞬間です。メンバーやBelllie’veがいるおかげで、こうした楽しい日々を続けられていて、その中で十分な幸せを感じています。BilllieとBelllie’veが共に過ごす瞬間が、最も大切なものです。― 夏には初のワールドツアー「Our FLOWERLD(Belllie’ve You)EUROPE」を終えましたが、いかがでしたか?はるな:まず、ヨーロッパは初めてだったので、すべてがとても新鮮でワクワクしました。海外にいるBelllie’veの皆さんに会う機会がなかなかない中で、直接お会いして公演できたことが本当に幸せでした。― 1年7ヶ月ぶりに7人揃ってのカムバックとなりますが、完全体を待っていたファンの方へ伝えたいことはありますか?活動への思いも教えてください。はるな:もうすぐ3周年を迎え、フルメンバーでの活動も始まったので、さらに新しくレベルアップした姿をお見せできると思います。そして、もうすぐ成人になるので、より成熟して素敵な姿をお見せしたいです!(modelpress編集部)生年月日:2006.01.30出身地:日本、大阪ポジション:サブダンサー、サブボーカル身長/体重:165cm趣味:ホラー映画を観ること、韓国語の勉強特技:ダンス【Not Sponsored 記事】