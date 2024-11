東京書籍、およびフューチャーインスティテュートは、2024年12月26日に学校・教育委員会の先生方向けに、学習者用デジタル教科書を体験、授業における活用の仕方を考えることを目的とした「学習者用デジタル教科書 体験&授業づくりワークショップ」を開催します。

学習者用デジタル教科書 体験&授業づくりワークショップ

日時 :2024年12月26日(木)

Program1 小学校算数:10:00-12:30

Program2 中学校英語:13:30-16:15

※いずれか一方を選択してお申し込みください

対象 :小中学校の先生・教育委員会(各回定員30名)

参加費:1,000円(税込)

場所 :TOPPAN小石川ビル 2F 会議室(東京都文京区水道1-3-3)

主催 :東京書籍株式会社・フューチャーインスティテュート株式会社

後援 :TOPPANホールディングス株式会社

令和6年度より、学習者用デジタル教科書の導入が始まり、小中学校英語については全校で、算数・数学については小学校5年から中学校3年までの約半数の学校において学習者用デジタル教科書が無償提供されています。

そこで、全国で導入が進む学習者用デジタル教科書を参加者一人ひとりに使っていただき、授業アイデアを考え、共有するというイベントを企画しました。

学習者用デジタル教科書を制作している、東京書籍のスタッフがサポーターとして会場にいますので、授業での活用についての情報交換もできます。

これから学習者用デジタル教科書を活用してみたい、という先生方におすすめのワークショップになっています。

<お申し込み方法>

下記よりお申し込みください。

Program1 小学校算数: https://peatix.com/event/4195304/view

2024年12月26日小学校算数ワークショップ

Program2 中学校英語: https://peatix.com/event/4197020/view

2024年12月26日中学校英語ワークショップ

<プログラム概要>

■Program 1 小学校算数

9:30 開場

10:00-10:05 オープニング

10:05-10:20 学習者用デジタル教科書 活用事例紹介&人気デジタルコンテンツ紹介

10:20-11:00 みんなで一緒にわいわい教材研究

一人ずつ学習者用デジタル教科書を使って教材研究

11:00-11:20 教材研究を経て生まれた授業アイデアの共有

11:20-11:40 アイデアをもとにグループディスカッション

11:40-12:00 グループディスカッションの成果の共有

12:00-12:15 東京書籍チームからのコメント

12:15-12:30 クロージング

■Program 2 中学校英語

13:30 開場

14:00-14:05 オープニング

14:05-14:20 学習者用デジタル教科書 活用事例紹介&機能・コンテンツ紹介

14:20-15:00 みんなで一緒にわいわい教材研究

一人ずつ学習者用デジタル教科書を使って教材研究

15:00-15:20 教材研究を経て生まれた授業アイデアの共有

15:20-15:40 アイデアをもとにグループディスカッション

「こんなの考えた」「これ、おもしろ!」と思ったことを

グループで共有

15:40-16:00 グループディスカッションの成果の共有

16:00-16:15 東京書籍チームからのコメント

16:15-16:30 クロージング

<注意事項>

・このワークショップでは、東京書籍の学習者用デジタル教科書のアカウントを一人1IDずつ用意されています。

学習者用デジタル教科書を実際に使ってみながら、授業でどんなふうに使えるか、教材研究をみんなでするようなイメージで参加していただければと思います。

・学習者用デジタル教科書はブラウザで使います(アプリのインストールは不要です)。

端末の用意はありませんので、自身のPCやタブレットなどをお持ちください。

・会場にWi-Fiの用意がありませんので、各自でLTE端末やテザリングなどの用意をお願いします。

・会の様子は、後日、イベントレポートの形で、東京書籍コーポレートサイトや機関誌等に掲載させていただく予定です。

取材のカメラに映りたくない方は申込時にチェックを入れてください(当日、取材陣が認識できるようにします)。

<連絡事項>

ご入力いただいた個人情報は、本イベントの連絡にのみ利用させていただきます。

記入いただいた情報を適切に管理し、本人の承認なく第三者に開示・提供することはありません。

