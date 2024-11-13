¤ä¤¹»Ò¡¡·ãÊÑ¤Î¡ÈÈþ½÷²½¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¼«²è¼«»¿¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¡¼¤ó¡×¡¡¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦£Í£á£ô£ô¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¡È·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ï£Ø¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀ¤³¦Äº¥°¥ë¥á¡×¤ò¹ðÃÎ¡£¡Öº£Ìë£²£²»þ¤«¤é¡ª¡¡¡ôÀ¤³¦Äº¥°¥ë¥á¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤ËÌÜ¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¡¢Ãã¿§¤Î¥Õ¥ï¥Õ¥ï¥Ë¥Ã¥È¡õË¹»Ò¤Ç¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦½÷»ÒÎÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¡¼¤ó¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö£Í£á£ô£ô¤µ¤ó¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ø¡ª¥á¥¤¥¯¤È¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈÖÁÈÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤¹»Ò¤Á¤ã¤óÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ£²ÅÙ¸«¤·¤¿¡Á¡ª¡×¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È»×¤¦¤Û¤É²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÜ¤À¤±°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡£¤¹¤´¤¤ÌÜ¤¬¥¯¥ê¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Èþ¿Í½÷Í¥¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£