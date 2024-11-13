ÏÂ²Î»³ÆÇÊª¥«¥ì¡¼»ö·ï¡¢ÎÓ¿¿¿ÜÈþ»à·º¼ü¤Ë¤è¤ë¥ÒÁÇ´ÕÄê¤·¤¿¶µ¼ø¤Ø¤Î°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ò´þµÑ¡Ä¿å¸ÍÃÏºÛ»ÙÉô
¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë£´¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ÏÂ²Î»³»Ô¤ÎÆÇÊª¥«¥ì¡¼»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÎÓ¿¿¿ÜÈþ»à·º¼ü¡Ê£¶£³¡Ë¤¬¡¢ÍÎÏ¤Ê¾õ¶·¾Úµò¤È¤µ¤ì¤¿¥ÒÁÇ¤Î´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤ËÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°Ö¼ÕÎÁ£³£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¿å¸ÍÃÏºÛÅÚ±º»ÙÉô¡ÊÏÂµ×ÅÄÆ»ÍººÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï£±£³Æü¡¢ÎÓ»à·º¼ü¤ÎÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ»à·º¼ü¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼»ö·ï¤ÇÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥ÒÁÇ¤Î´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅìµþÍý²ÊÂç¤ÎÃæ°æÀô¶µ¼ø¡Ê¸½¡¦Æ±ÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤¬¡¢£²£°£±£´Ç¯¤Ë³¤³°¤Î²Ê³Ø»¨»ï¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ê¡¢ÆùÂÎ¡¦Àº¿ÀÅª¤Ë¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼»ö·ï¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤¬£°£¹Ç¯¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÀÊ¸¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¸¶¹ð¤¬»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ËÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶¹ð¤Î¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤ÏÃø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÏÀÊ¸¤Ï¸ø±×À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ°ãË¡À¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¹ðÂ¦¡¢Èï¹ðÂ¦¤È¤â¤ËÃ¯¤â½ÐÄî¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£