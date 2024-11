¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¥¤¡¦¥¦¥©¥ó¥Æ´ÆÆÄ¡õ¥Á¥ç¡¦¥¸¥Ì¥ó¡õ¥­¥à¡¦¥à¥è¥ë¡ÖÂÐ³°Èë¡×Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¡ª

大迫力のアクションと怒涛の展開で大反響を得た「悪人伝」のイ・ウォンテ監督による最新作「対外秘」が、いよいよ日本に上陸! Kstyleでは、このたび「対外秘」のジャパンプレミアイベントで来日したイ・ウォンテ監督にインタビューを実施。撮影の裏話や俳優との意外な親交など、たっぷりと話を聞いた。さらに、日本での公開を記念してイ・ウォンテ監督、チョ・ジヌン、キム・ムヨルの直筆サイン入りポスターが到着! 抽選で1名様にプレゼントいたします。

■作品概要

映画「対外秘」

11月15日(金)シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷 他全国公開



【出演】

チョ・ジヌン「工作 黒金星(ブラック・ヴィーナス)と呼ばれた男」「警官の血」

イ・ソンミン「KCIA 南山の部長たち」「復讐の記憶」

キム・ムヨル「悪人伝」「犯罪都市 PUNISHMENT」



【監督】

イ・ウォンテ「悪人伝」



2023 / 韓国 / 韓国語 / 116分 / カラー / スコープ / 原題:대외비(英題:THE DEVIL'S DEAL) / 5.1ch / 字幕翻訳:鷹野文子 / 映倫区分:G

(C)2023 PLUS M ENTERTAINMENT AND TWIN FILM/B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.



<あらすじ>

1992年、釜山。党の公認候補を約束されたヘウンは、国会議員選挙への出馬を決意する。ところが、陰で国をも動かす黒幕のスンテが、公認候補を自分の言いなりになる男に変える。激怒したヘウンは、スンテが富と権力を意のままにするために作成した“極秘文書”を手に入れ、チームを組んだギャングのピルドから選挙資金を得て無所属で出馬する。地元の人々からの絶大な人気を誇るヘウンは圧倒的有利に見えたが、スンテが戦慄の逆襲を仕掛ける。だが、この選挙は、国を揺るがす壮絶な権力闘争の始まりに過ぎなかった……。



■関連リンク

・映画「対外秘」公式サイト

