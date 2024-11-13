¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÀ°·ÁÃË»Ò¡×¡¢¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¼ºÎé¥á¡¼¥ë¤ËÅÜ¤ê¡ÖÆóÅÙ¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¡ABC¡Ö¤ªÅú¤¨¹µ¤¨¤ë¡×
ÈþÍÆÀ°·Á¤ËÌó1²¯±ß°Ê¾å¤òÅê¤¸¤¿¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÀ°·ÁÃË»Ò¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ì¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯11·î11Æü¤ËX¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö°Î¤½¤¦¤Ê¸ýÄ´¡×¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ò¥¢¥ì¥ó¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ªÅú¤¨¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¾ò·ï¹ç¤ï¤º¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¥¢¥ì¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁêÀÊ¿©Æ²¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÃúÇ«¤Ë¤³¤Á¤é¥µ¥£¥É¤Ï¡¢ ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´¶¤È½Ð±éÎÁÅù¤Î¤´¾ò·ï¤ò±øÌá¤·¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÆÈÆÃ¤Î¡Ö¥¢¥ì¥ó¸ì¡×¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊÖ»ö¤È¤·¤Æ¡Ö°Î¤½¤¦¤Ê¸ýÄ´¡×¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥¢¥ì¥ó¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÊ¸¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡×¤È¤ÎÈÖÁÈÌ¾¤È¡Ö¥¢¥ì¥ó¡¡ÍÍ¡×¤È¤Î°¸Ì¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¾¤ª¤µ¤¨Äº¤¤Þ¤·¤¿¤¬´õË¾½Ð±éÎÁ¤ÎOK¤¬¼è¤ì¤º¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÊÖ»ö¤¬ÃÙ¤ì¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ì¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤£¤Þ¤»¡¢ÄãÍ½»»ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÄãÍ½»»¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤Ê¤µŽ¨¥Í¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
X¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¡Ö¼ºÎé¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥Í¥Ã¥È¤Ë»¯¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¡×
X¤Ç¤Ï¥¢¥ì¥ó¤µ¤ó¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î°ìÊýÅª¤ÊÅÁ¤¨Êý¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ä½êÂ°¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ä¡¢°¸Ì¾¤ÎÁ°¤ËÈÖÁÈÌ¾¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ºÎé¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â¦¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤¬Èù¿Ð¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Í¥Ã¥È¤Ë»¯¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÉÔ²÷¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âX¤Ç»¯¤¹¤³¤È¤¬¾ï¼±¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥ì¥ó¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ø¤Î½ê´¶¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ÊóÉôÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£